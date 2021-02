Alfa Romeo-Ferrari: Mit Robert Kubica in Barcelona

​Der neue Alfa Romeo C41-Ferrari wird am 26. Februar erstmals auf die Rennstrecke gebracht: Auf Wunsch von Titelsponsor PKN Orlen sitzt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Robert Kubica am Lenkrad.

Am 22. Februar hat Alfa Romeo Racing den 2021er Rennwagen mit viel Pomp vorgestellt, in der polnischen Staatsoper von Warschau. Nun wird der neue Alfa Romeo C41-Ferrari erstmals auf die Testbahn ausrücken, im Rahmen eines Filmtags auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Am Steuer sitzt weder Kimi Räikkönen noch Antonio Giovinazzi, sondern – auf Wunsch von Titelsponsor PKN Orlen – der Krakauer Robert Kubica.

PKN Orlen, 1999 gegründet, ist einem börsennotierter, polnischer Mineralölveredeler und Tankstellenbetreiber mit Sitz in Płock, der unter anderem Tankstellenketten in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen betreibt, mit insgesamt fast 3000 Stationen. PKN (Polski Koncern Naftowy, also polnischer Mineralölkonzern) Orlen beschäftigt 20.000 Menschen und setzt im Jahr rund 20 Milliarden Euro um.

Bei einem Filmtag dürfen mit einem Rennwagen des laufenden Jahres nicht mehr als 100 Kilometer zurückgelegt werden. Der Wagen rollt auf Demo-Reifen von einer sehr harten Mischung, welche mit dem aktuellen Pirelli-Gummi wenig zu tun haben. Hintergrund all dieser Vorschriften: Es soll verhindert werden, dass ein Team einen Filmtag als veritablen Testtag missbraucht – so wie das früher passiert ist.

Jeder Rennstall hat zwei solcher Tage zugute. Ansonsten gibt es ausserhalb der GP-Wochenenden 2021 nur zwei Möglichkeiten, mit aktuellen Autos zu fahren – beim Wintertest auf dem Bahrain International Circuit (12.–14. März) sowie beim Nachsaisontest auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi, im Anschluss ans WM-Finale vom Dezember.



In den vergangenen Jahren sind mehr und mehr Teams dazu übergegangen, den Filmtag als Funktionstest des neuen Rennwagens zu entfremden, um für die Wintertests vorbereitet zu sein. 2021 haben solche Filmtage bereits McLaren, AlphaTauri und Red Bull Racing gefahren.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi