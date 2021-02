Sergio Pérez: Max Verstappen nicht zu toppen

​Niemand zweifelt daran, dass Sergio Pérez für Red Bull Racing-Honda Spitzenergebnisse einfahren wird und Max Verstappen in Atem halten kann. Aber in einer Beziehung ist Verstappen nicht zu toppen.

Die Aufgabe für Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez: Der 31jährige Mexikaner soll konstant Spitzenergebnisse einfahren und in der Nähe von Max Verstappen liegen. Beides war 2020 dem Thai-Briten Alexander Albon zu selten gelungen. Wenn wir uns die vergangenen Jahre und die Ergebnisse von Pérez ansehen, dann gebietet die Logik: Der WM-Vierte von 2020 wird in der kommenden Saison auf hohem Niveau fahren und Verstappen eher Paroli bieten als der unerfahrene Albon.

Aber in einem Punkt wird Pérez bei allem Selbstvertrauen zugeben müssen: Er kann Max Verstappen nicht übertreffen. Es geht um den ersten Grand Prix als Red Bull Racing-Fahrer.

SPEEDWEEK.com-Leser erinnern sich: Im Frühling 2016 holte Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko den schnellen Niederländer Verstappen von Toro Rosso (heute AlphaTauri) zu Red Bull Racing, und Max bedankte sich für das Vertrauen mit seinem sensationellen ersten GP-Sieg, beim Grossen Preis von Spanien. Besser geht’s nicht.

Wir wollten daher wissen: Wie haben die Vorgänger von Pérez bei ihrem ersten Auftritt für Red Bull Racing abgeschnitten? Hier eine kleine Übersicht.





Red Bull Racing – die Fahrer im ersten GP

Melbourne 2005

David Coulthard (GB): 4.

Christian Klien (A): 7.



Imola 2005

Tonio Liuzzi (I): 8.



Shanghai 2006

Robert Doornbos (NL): 12.



Melbourne 2007

Mark Webber (AUS): 13.



Melbourne 2009

Sebastian Vettel (D): 13. (ausgefallen, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet)



Melbourne 2014

Daniel Ricciardo (AUS): Disqualifiziert (nach Rang 2, wegen Unregelmässigkeiten beim Spritdurchfluss)



Melbourne 2015

Daniil Kvyat (RUS): nicht am Start (Hydraulikdefekt während der Aufwärmrunde)



Spanien 2016

Max Verstappen (NL): 1.



Melbourne 2019

Pierre Gasly (F): 11.



Spa-Francorchamps 2019

Alex Albon (T): 5.



Beim Saisonauftakt am 28. März in Bahrain ist Pérez ein heisser Anwärter auf einen Podestplatz. 2020 hat er auf dem Bahrain International Circuit mit dem Triumph beim Sakhir-GP seinen ersten Formel-1-WM-Lauf gewinnen können.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi