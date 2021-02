Mick Schumacher: Sitzprobe im Haas-Renner absolviert

Formel-1-Neuling Mick Schumacher besuchte am gestrigen Freitag das Haas-Werk in Banbury, um seine Sitzprobe in seinem 2021er-Dienstwagen zu absolvieren. Der Rookie traf sich auch mit seinen Ingenieuren.

Nachdem Mick Schumacher die vorgeschriebenen zehn Quarantäne-Tage in England absolvierte und ein negatives Corona-Ergebnis vorweisen konnte, durfte der 21-jährige Deutsche sein neues Team endlich besuchen. Im Formel-1-Werk des US-Rennstalls Haas in Banbury absolvierte er seine Sitzprobe im VF-12 und traf sich mit dem Team, für das er am 28. März sein GP-Debüt bestreiten wird.

Das GP-Auto der Amerikaner, mit dem Schumacher in diesem Jahr auf Punktejagd gehen wird, bekommen die Fans erst bei den Testfahrten zu sehen, die am 12. März beginnen. Am 4. März zeigt das Team von Gene Haas immerhin, in welchen Farben Schumacher und sein Teamkollege Nikita Mazepin antreten werden.

Schumacher freute sich über die Gelegenheit, sich wieder mit jener Mannschaft zu vereinen, die er zuletzt im vergangenen Jahr getroffen hat. In einem kurzen Video erklärte der Formel-2-Champion von 2020: «Ich melde mich hier aus dem Haas-Werk, zum Glück hatte ich nun die Chance, hierher zu kommen und meine Sitzprobe zu absolvieren und das Team wieder zu treffen.»

«Das war grossartig, denn ich habe das Team zuletzt vor Weihnachten gesehen. Ich bin glücklich, hier zu sein und bald wieder ins Auto steigen zu dürfen, darauf freue ich mich», fügte der Sohn des siebenfachen Champions Michael Schumacher an.

Schumacher hat vor dem GP-Debüt sein Training umgestellt. «Ich habe noch mehr mit dem Nacken gearbeitet, dazu mein Ausdauertraining intensiviert», erzählte er unlängst. «Denn die Formel-1-Rennen sind doppelt so lang wie ein Formel-2-Lauf. Da musst du richtig fit sein. Und das hilft dann auch, um mental stark zu sein und in der Hitze des Gefechts einen kühlen Kopf zu bewahren.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi