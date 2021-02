Lawrence Stroll, Aston Martin: «Es gibt viele Neider»

Aston-Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll ist überzeugt, dass sein Sohn Lance über ein enormes Talent verfügt und bereits bewiesen hat, dass er das Zeug zum WM-Titelgewinner hat. Kritik führt er auf Neid zurück.

Bereits in seinem ersten Formel-1-Jahr schaffte es Lance Stroll, der damals noch im Williams-Renner unterwegs war, aufs GP-Podest. Im Aserbaidschan-GP schaffte es der junge Kanadier als Dritter über die Ziellinie. Danach begann allerdings eine Podest-Durststrecke, die sich über mehrere Jahre hinzog.

Es dauerte mehr als drei Jahre, bis der Sohn des Mode-Milliardärs Lawrence Stroll wieder vom Champagner kosten durfte: Sowohl in Monza als auch in Sakhir wiederholte der 22-Jährige im vergangenen Jahr seine bisherige Bestleistung, in Istanbul schaffte er es bei schwierigsten Bedingungen, die Pole zu ergattern. Die Saison 2020 schloss er auf dem elften WM-Rang ab.

Für den stolzen Papa steht damit fest, dass sein Spross das Zeug hat, um den WM-Titel einzufahren. Kritik erklärt er sich mit Neid, wie er im Interview mit dem Kollegen der Agentur «PA» offenbart. «Es gibt viele Neider auf dieser Welt und diese wünschten, sie wären in der gleichen Position wie Lance, deshalb tun und sagen sie verrückte Dinge», ist er sich sicher.

«Ich schenke dem nicht viel Aufmerksamkeit und Lance auch nicht. Ob ich denke, dass Lance talentiert ist? Ich denke, er ist enorm talentiert. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass er das Zeug zum Weltmeister hat», betont der 61-jährige Geschäftsmann aus Montreal.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi