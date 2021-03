Davide Brivio: Keine Sorgen wegen Fernando Alonso

Alpine-Renndirektor Davide Brivio weiss, dass Fernando Alonso viel von seinem Team fordert. «Ja, er ist ziemlich anspruchsvoll, aber genau das mag ich», sagt der frühere MotoGP-Teammanager.

Dass Fernando Alonso ungemütlich werden kann, wenn er nich bekommt, was er sich von seinem Team wünscht, hat der schnelle Spanier in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Dennoch macht man sich bei Alpine keine Sorgen, dass der Formel-1-Rückkehrer Probleme bereiten könnte, wie Davide Brivio im Rahmen der Auto-Präsentation der Franzosen klarstellte.

Der Renndirektor des Werksteams von Renault erklärte auf die Frage, ob er angesichts des Charakters des zweifachen Weltmeisters keine Schwierigkeiten erwarte: «Nein, das glaube ich nicht. Wir haben bisher nur ein paar erste Gespräche geführt, und er wirkte wie ein ganz normaler Typ, einfach extrem motiviert, extrem gewillt, alles Nötige zu finden und zusammenzustellen, um das Beste aus dem Auto und dem Team herauszuholen.»

Der 32-fache GP-Sieger, der nach zweijähriger Formel-1-Pause in den GP-Zirkus zurückkehrt, stellt hohe Ansprüche an sein Team, und das entspricht ganz dem Wunsch des früheren MotoGP-Teammanagers, der 2020 mit Suzuki und Joan Mir den Titelgewinn in der Königsklasse der Motorrad-WM feiern konnte. «Er kommt nicht zurück, um einfach nur mitzufahren, sondern um ein paar gute Ergebnisse zu erzielen», betonte der Italiener.

«Ja, er ist ziemlich anspruchsvoll, aber das ist es, was ich mag. Wir brauchen diese Art von Piloten, die wirklich alles geben wollen, um das Maximum zu erreichen», ist sich Brivio sicher. «Deshalb begrüsse ich seine Einstellung und Herangehensweise, und natürlich müssen wir so gut wie möglich zusammenarbeiten, um seine Fähigkeiten und sein Potenzial zu nutzen», weiss der 56-Jährige.

Entsprechend positiv fällt Brivios erstes Urteil über den 39-Jährigen aus: «Er ist ein grosser Champion und man spürt, dass er extrem motiviert ist. Ich spüre das, wenn ich mich mit ihm unterhalte, Man kann unschwer erkennen, wie hart er arbeitet und wie stark sein Wunsch ist, wieder dabei zu sein. Deshalb bin ich mir sicher, dass er alles geben wird. Wenn wir in der Lage sind, ihm ein gutes Paket zu geben, wird er sicherlich um die besten Positionen kämpfen können.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi