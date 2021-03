Williams-Fotos: Hacker-Alarm vor Präsentation

​Der englische Traditionsrennstall Williams wollte den neuen Wagen auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise präsentieren. Das ist von Hackern vereitelt worden. George Russell: «Das ist sehr uncool.»

Die Präsentation des neuen Williams ist tüchtig in die Hose gegangen. Die Engländer wollten das Modell vom Typ FW43B in Form einer besonderen App präsentieren. Fans wären auf diese Weise in der Lage gewesen, den neuen Williams virtuell hinzustellen, wo immer sie das wollen – auf den Küchentisch etwa oder vor die eigene Garage. Die App hätte den Renner aus verschiedenen Perspektiven zeigen sollen, ein technischer Leckerbissen und eine Form der Präsentation, wie es sie in der Königsklasse noch nie gegeben hat.

Aber kurz vor der Präsentation hat Williams alles abgeblasen – denn die App ist gehacked worden. Williams teilt dazu mit: «Leider mussten wir daraufhin die App vom Netz nehmen. Wir hatten uns sehr darauf gefreut, den neuen Wagen in dieser ungewöhnlichen Art und Weise mit den Fans zu teilen, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Wir können uns nur entschuldigen.»



Den Fans wäre gezeigt worden, wie sich die ganzen Teile eines modernen Rennwagens Stück um Stück zusammenfügen, der Wagen hätte aus jedem Blickwinkel betrachtet werden können, sogar von unten.

Williams-Fahrer George Russell: «Das ist wirklich jammerschade, denn das wäre für die Fans eine tolle Sache gewesen. Vor allem in diesen Zeiten, wo wir wegen der Pandemie alle ein wenig auf Distanz gehen müssen. Wer immer für den Hack verantwortlich ist – das ist sehr uncool!»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi