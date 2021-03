Formel 1 auf RTL: Imola, Barcelona, Monza, Interlagos

​Grundsätzlich verschwindet die Formel 1 in Deutschland 2021 hinter einer Bezahlschranke. Aber RTL zeigt vier Rennen im freien Fernsehen. Geplant sind Imola, Barcelona, Monza und Interlagos.

Der Kölner Privatsender RTL hatte die Formel 1 seit 1991 ohne Unterbrechungen frei empfangbar im Free-TV gezeigt und dabei auch die Karriere von Michael Schumacher vom Anfang bis zum Ende begleitet, in den besten Jahren sassen bis zu zwölf Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Im Juni 2020 entschloss sich RTL, der Formel 1 den Stecker zu ziehen.

Das Timing war unglücklich: Als sich RTL zu diesem Schritt entschloss, war ein neuer Formel-1-Vertrag von Sebastian Vettel noch nicht unterzeichnet, und es war auch nicht klar, ob Mick Schumacher schon 2021 Grands Prix fahren würde.

Sky erwarb die Rechte für die Jahre 2021 und 2022, das Abkommen umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege – Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile – in Deutschland. Aber RTL wird 2021 vier frei empfangbare WM-Läufe übertragen, welche Sky der Formel 1 zugestanden hat. Sky darf diese Grands Prix in Sublizenz weitergeben.

Nun ist besätigt: Sky Deutschland und die Mediengruppe RTL gehen eine Partnerschaft in den Bereichen Streaming und Content ein. TVNOW, der Streamingdienst der Mediengruppe RTL, ist künftig über die All-In-One-Plattform Sky Q verfügbar. Damit wächst die potenzielle Reichweite von TVNOW um mehr als 2,5 Millionen Sky Q Kunden. Gleichzeitig sublizensiert Sky an die Mediengruppe RTL die Free-TV-Rechte an der Live-Übertragung vier ausgewählter Formel 1-Rennen. In Partnerschaft mit Sky wird RTL pro Saison vier Rennen der Formel 1 live und exklusiv im Free-TV übertragen. Zudem umfasst die zunächst für zwei Jahre geschlossene Vereinbarung auch umfangreiche News Access-Rechte, die es der Mediengruppe RTL ermöglichen, senderübergreifend über die Formel 1 zu berichten.



Geplant ist, dass RTL mit dem Grossen Preis der Emilia Romagna in Imola am 18. April in die Rennübertragungen einsteigt. Zudem hat sich der Sender die Rennen in Spanien (9.5.), Monza (12.9.) und Brasilien (7.11.) optioniert – vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie. Sämtliche Rennen der kommenden Formel 1- Saison sind bei Sky auf dem neuen Sender Sky Sport F1 sowie in ultrascharfer UHD-Qualität auf Sky Sport UHD zu sehen.



Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland: «Das Angebot attraktiver Inhalte im engen Zusammenspiel unserer reichweitenstarken Sender mit TVNOW sind Kern unserer Strategie. Durch die Partnerschaft mit Sky können wir das Wachstum von TVNOW weiter beschleunigen. Sky bietet mit Sky Q eine grossartige Entertainment-Plattform für TV und Streaming. Gleichzeitig präsentieren wir durch die Partnerschaft attraktiven Live-Sport für ein Millionenpublikum weiterhin im Free-TV.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi