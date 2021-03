Erste Williams-Bilder: Hinterbänkler-Duell mit Haas

In diesen Farben tritt Williams 2021 an

​2020 ist Williams am Tiefpunkt angelangt: Der drittälteste Rennstall der Formel 1 konnte keinen einzigen WM-Punkt erringen. 2021 will Williams vom zehnten Platz wegkommen, auf Kosten von Haas.

Im August 2020 hat die US-amerikanische Investmentfirma Dorilton Capital Williams Grand Prix gekauft, das drittälteste und dritterfolgreichste Formel-1-Team (nach Ferrari und McLaren). Firmengründer Sir Frank Williams und seine Tochter Claire zogen sich nach dem Grossen Preis von Italien 2020 aus dem operativen Geschäft zurück. Der Besitzerwechsel änderte an der Konkurrenzfähigkeit des Williams-Renners nichts: George Russell und Nicholas Latifi konnten keinen einzigen WM-Punkt erobern, das hatte es in der stolzen Williams-Historie noch nie gegeben. Der letzte Punktgewinn von Williams – 28. Juli 2019, als Robert Kubica im chaotischen Deutschland-GP von Hockenheim Rang 10 eroberte.

Die neunfachen Sieger der Konstrukteurs-Meisterschaft profitierten zu Beginn der Turbohybrid-Ära vom Bonus durch den bärenstarken Mercedes-Motor: 2014 und 2015 wurde Williams jeweils WM-Dritter, dann begann der Absturz – nach den Rängen 5 in den Jahren 2016 und 2017 wurde Williams drei Mal Letzter, 2019 konnte in 21 Rennen eben mal ein kümmerlicher Punkt eingefahren werden, 2020 kam dann die Schlappe einer punktelosen Saison.

Williams geniesst als Traditions-Team grossen Respekt, auch wenn der legendäre Frank Williams nur noch Namensgeber ist. Niemand will Williams am Boden sehen. Aber in den letzten Jahren kam Williams vielen Beobachtern vor, als würde ein alternder Boxer im Ring stehen, ein früherer Weltmeister, jetzt aber mit grauem Haar und müdem Blick. Kein echter Sportfan möchte, dass so jemand vermöbelt wird. Aber genau das ist passiert.

Nun hat Williams die ersten Bilder vom Williams FW43B-Mercedes veröffentlicht, den Mercedes-Junior George Russell (23) und der Kanadier Nicholas Latifi (25) in der Formel-1-WM 2021 pilotieren werden. Auch in Sachen Farbgebung ist das ein erfrischender Neuanfang.

Williams-CEO Jost Capito: «Wir wollten etwas völlig Anderes machen, allerdings mit Anleihen an die Farben früherer, erfolgreicher Williams-Rennwagen. Wir wollen wieder nach vorne, und dazu legen wir derzeit die Grundsteine.»



Der neue Teamchef Simon Roberts schlägt keine unbescheidenen Töne an. Der Engländer sagt: «Es liegt eine aufregende Zeit vor uns, eine neue Ära für Williams, in der ich mich freue, eine Rolle zu spielen. Ich freue mich auf die Herausforderung, die wir meistern müssen, um das Team wieder an die Spitze zu bringen.»



Das dürfte – wenn es überhaupt je passieren wird – Jahre dauern. In Bezug auf die Saison 2021 muss für Williams das Ziel vielmehr darin bestehen, das Duell der Kellerkinder zu gewinnen. Haas-Teamchef Günther Steiner hat angekündigt, dass der Wagen von Mick Schumacher und Nikita Mazepin so wie wie gar nicht entwickelt werde. Das ist für Williams eine Chance, den Platz des Tabellenletzten abzugeben.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi