Bahrain-GP nur mit Impfung, Baku als Geisterrennen

​Die Organisatoren der Formel-1-WM-Läufe versuchen so gut es geht, der Bedrohung Corona entgegenzuwirken: Bahrain lässt nur geimpfte Fans auf die Anlage, der Strassen-GP von Baku findet als Geisterrennen statt.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat es immer wieder betont, und seine Worte haben anhaltend Gültigkeit: «Die Corona-Pandemie wird uns weiter begleiten. Wir müssen flexibel bleiben und uns den Gegebenheiten anpassen. Das gilt für den WM-Ablauf als Ganzes, aber auch für die Fragen, ob Rennen mit oder ohne Fans stattfinden können.»

Für den WM-Auftakt in Bahrain ist nun klar: Die Organisatoren werden nur jenen Fans Zutritt zur Rennanlage erlauben, die vollumfänglich gegen Corona geimpft sind (also beide Impfdosen verabreicht erhalten haben) oder die nachweisen können, dass sie sich vom Virus erholt haben. Die Bahraini schreiben dabei vor, dass seit der zweiten Impfung, beziehungsweise seit dem Tag der Infektion mindestens zwei Wochen vergangen sein müssen.

Am Bahrain International Circuit (BIC) herrschen weiter strenge Regeln in Sachen Kontakte und Hygiene. Es herrscht Maskentragepflicht, beim Einlass werden die Menschen auf Fieber getestet, sie müssen die angesprochenen Gesundheitsnachweise erbringen.

Scheich Salman bin Isa Al-Khalifa, CEO des BIC: «Wir freuen uns, dass wir Fans die Möglichkeit geben können, das Rennen vor Ort zu verfolgen. Im November und Dezember haben wir uns für den Einsatz unserer Helden aus dem Gesundheitswesen bedankt, indem wir viele von ihnen als Zuschauer eingeladen haben. Nun sollen mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, die Rennwagen zu sehen. Aber das ist nur in enger Kooperation mit den Gesundheitsbehörden und entsprechenden Vorgaben möglich. Die Sicherheit steht weiterhin an erster Stelle.»

Einen anderen Weg schlagen die Organisatoren des Strassen-GP von Baku in Aserbaidschan ein: Sie haben sich dazu entschlossen, den für 6. Juni geplanten WM-Lauf als Geisterrenen durchzuführen. 2020 wurde der spektakuläre Grand Prix wegen der Corona-Pandemie abgesagt.



Arif Rahimov, Direktor des «Baku City Circuit» (BCC): «Natürlich freuen wir uns, dass die Formel 1 in unsere Stadt zurückkehrt in diesen schwierigen Zeiten. Aber weil Gesundheit und Sicherheit vorgehen, haben wir uns dazu entschlossen, den Grand Prix als Geisterrennen durchzuführen. Dies vor dem Hintergrund der unsicheren Lage in Sachen Pandemie und in Absprache mit der Regierung von Aserbaidschan, dem Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management.»



«Nachdem wir das Rennen 2020 überhaupt nicht austragen konnten, haben wir uns detailliert angeschaut, wie wir den WM-Lauf 2021 in verantwortungsvoller Art und Weise durchführen können. Während auf der ganzen Welt erste Erfolge im Kampf gegen Corona zu erkennen sind, ist Juni für uns einfach zu früh, um vor Publikum fahren zu können. Wir werden die Fans schmerzlich vermissen, aber uns blieb leider keine andere Wahl.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi