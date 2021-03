Portugal-GP bestätigt, Schutzkonzept in Arbeit

​Obschon die Corona-Fallzahlen in Portugal im Januar erschreckend hoch waren, bestätigt die Formel 1 nun – der dritte WM-Lauf der Saison 2021 soll auf der Rennstrecke von Portimão ausgetragen werden.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali hatte gewarnt: «Corona wütet weiter, da müssen wir in Sachen WM-Programm sehr flexibel bleiben. Ich stehe in täglichem Kontakt mit den GP-Veranstaltern. Jedem muss klar sein – diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Natürlich werden wir mindestens in der ersten Hälfte mit weiteren Änderungen rechnen müssen.»

Nun hat die Formel 1 offiziell bestätigt: Am 2. Mai soll in der Algarve erneut ein Grosser Preis von Portugal ausgetragen werden – dies vor dem Hintergrund sinkener Fallzahlen. Das Rennen in Portimão Anfang Mai ist als Ersatz für den gestrichenen Vietnam-GP ins Programm gerückt. Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Wir freuen uns sehr, dass wir nach Portugal zurückkehren. Wir arbeiten wie im vergangenen Jahr mit der Regierung und den Organisatoren an einem umfangreichen Schutzkonzept.»

Seit rund einem Monat verzeichnet Portugal wieder sinkende Infektionszahlen, was strengsten Restriktionen der Bewegungsfreiheit zu verdanken ist. So dürfen die Menschen im Land nur aus zwingend notwendigen Gründen ihre Wohnungen verlassen, darunter für Lebensmitteleinkäufe, Arztbesuche und den Weg zur Arbeit. Soziale Kontakte sind nur mit im gleichen Haushalt lebenden Personen erlaubt, für Spaziergänge und Sport darf das Umfeld der eigenen Wohnstätte nicht verlassen werden. Restaurants dürfen ausschliesslich Speisen zum Mitnehmen sowie Lieferdienste anbieten, der Einzelhandel ist bis auf Lebensmittelgeschäfte geschlossen. Diese Regelungen bleiben nun bis mindestens 16. März in Kraft: Zwar habe sich die Lage deutlich gebessert, soder portugiesische Innenminister Eduardo Cabrita, doch für Lockerungen sei es noch viel zu früh.

Die Portugiesen haben nicht vergessen, was im Januar passiert ist, als sich pro Tag mehr als 16.400 Menschen mit dem Virus infizierten, in jener Phase hatte das Land täglich mehr als 300 Tote zu beklagen. Das Gesundheitssystem taumelte in einer dritten Welle dem Kollaps entgegen. In Leira, berichtete damals der staatliche Sender RTP, waren Hunderte Ärzte und Pfleger selber infiziert und in Quarantäne. Ambulanzen standen im ganzen Land vor den Krankenhäusern, die Patienten mussten im Auto behandelt werden, weil die Spitäler zu voll waren. Rund 10,3 Millionen Einwohnern von Portugal stehen lediglich 1000 Intensivbetten zur Verfügung. 43 Prozent aller seit Pandemiebeginn gemeldeten Fälle entfielen auf den Januar. Im selben Zeitraum starben 5.576 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Das waren 44 Prozent der gesamten Corona-Toten seit Beginn der Krise.

In den ersten März-Tagen wurden noch rund 800 Ansteckungen pro Tag gemeldet, am 4. März starben 28 Menschen an oder mit Corona.



Die Formel 1 will zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren, ob Fans zum Portugal-GP zugelassen werden und falls ja, wie viele. Wie schnell sich die Lage ändern kann, haben wir 2020 erlebt: Im Oktober 2020 fuhr die Formel 1 in Portimão noch vor 27.500 Fans, die Premiere der Motorrad-WM auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» fand dann am 22. November aber vor leeren Rängen statt.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi