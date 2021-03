Romain Grosjean: Volles Verständnis für Gene Haas

Dass Rennstallbesitzer Gene Haas nach dem Feuerunfall von Romain Grosjean seine IndyCar-Sponsoring-Pläne für den Genfer verworfen hat, kann der 34-jährige Rennfahrer verstehen.

Romain Grosjeans Wechsel in die IndyCar-Serie zeichnete sich schon vor dem Ende der Formel-1-Karriere des Genfers ab. Gene Haas, dem das gleichnamige GP-Team gehört, für das der Schweizer unterwegs war, bot seinem bisherigen Schützling finanzielle Hilfe an, um in der amerikanischen Meisterschaft Fuss fassen zu können.

Doch nach dem furchterregenden Feuerunfall von Bahrain, dem Grosjean wie durch ein Wunder entkam, entschied sich der US-Unternehmer, seine Sponsoring-Pläne wieder zu verwerfen. «Er hat eine Frau und drei Kinder, und ich habe ihm einfach gesagt, dass ich ihm kein Geld geben kann, damit er rausgeht und sich umbringt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass er zu Hause bleiben und sich um seine Familie kümmern muss», begründete der 68-Jährige seine Entscheidung.

Grosjean konnte dennoch ein IndyCar-Cockpit ergattern, der 34-Jährige wird für Dale Coyne Racing jene dreizehn Läufe der Saison 2021 bestreiten, die auf Strassenkursen oder klassischen Rennstrecken ausgetragen werden. Die Oval-Renneinsätze übernimmt Haas-Reservist Pietro Fittipaldi, der bereits in der Formel 1 das Steuer von Grosjean übernommen hatte, als dieser wegen seiner Brandwunden die letzten beiden Rennen der Saison verpasste.

Dass Gene Haas sein ursprüngliches Sponsoring-Vorhaben wieder begraben hat, nimmt Grosjean entsprechend gelassen hin. «Wir hatten vor und nach dem Crash definitiv Diskussionen mit Haas, um das Projekt zu sponsern», bestätigte er im «The Race»-Interview. «Es fühlte sich an, als könnte es eine grossartige Story werden, von Anfang an für Haas in der Formel 1 zu fahren, dann weiterzumachen und die Team-Farben in die IndyCar zu bringen. Aber offensichtlich hat sich Gene dagegen entschieden, und ich denke, er hatte seine Gründe, wofür ich volles Verständnis aufbringe», fügte er an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi