Jenson Button: Zweite Meinung für Jost Capito

Williams-Geschäftsleiter Jost Capito freut sich über die Schützenhilfe von Jenson Button, der dem Team aus Grove als Berater zur Seite steht. Teamchef Simon Roberts erklärt, welche Rolle der GP-Veteran übernehmen wird.

Am 22. Januar 2021 verkündete das Williams-Team die Rückkehr von Jenson Button. Der Weltmeister von 2009, der vor mehr als 20 Jahren mit dem Traditionsrennstall aus Grove in seine GP-Karriere startete, hat einen mehrjährigen Berater-Vertrag mit den Briten unterschrieben. Mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz soll der 41-Jährige nicht nur der Teamführung helfen, zurück auf die Erfolgsspur zu finden, er soll auch den Piloten und Nachwuchsrennfahrern von Williams mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Bei der Auto-Präsentation am gestrigen Freitag ging Teamchef Simon Roberts näher auf die Aufgaben des früheren GP-Stars ein. «Wegen der Coronakrise konnte Jenson bis jetzt noch nicht nach England kommen. Aber wir tauschen uns natürlich aus und er unterstützt uns in vielerlei Hinsicht, etwa indem er den Vorstand und das Management-Team berät», erklärte der 58-Jährige.

«Sobald wir wieder Rennen fahren, kann er kommen und an der Strecke helfen. Einer seiner Ex-Renningenieure ist bei uns, es ist also eine wirklich tolle Zusammenarbeit, die uns verbindet», fuhr Roberts fort. «Wir freuen uns sehr darauf, ihn in die Box zu holen, mit den Details vertraut zu machen und einfach das machen zu lassen, was er am besten kann – mit uns zu reden, ein Resonanzboden für Ideen zu sein und seine Erfahrungen zu teilen.»

Auch der neue Williams-CEO Jost Capito ist sich sicher, dass Button eine Bereicherung für das Team ist. «Es ist grossartig, ihn im Team zu haben, einfach um sich mit ihm zu unterhalten. Man kann so eine zweite Meinung bekommen», schwärmt der 62-jährige Deutsche. «Er ist sehr professionell, er wurde Weltmeister, er ist verschiedene Rennserien gefahren – und er war immer ein Experte im Rennsport. Es ist toll, einen Sparringspartner wie ihn zu haben.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi