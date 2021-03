Lewis Hamilton: 8. WM-Titel schon in der Tasche?

Die GP-Stars haben noch keinen gemeinsamen Testtag absolviert, dennoch ist sich Williams-Pilot und Mercedes-Nachwuchsfahrer George Russell sicher, dass Lewis Hamilton den WM-Titelkampf erneut für sich entscheiden wird.

Am 12. März beginnen die Formel-1-Vorsaison-Testfahrten, die in diesem Jahr auf dem Bahrain International Circuit ausgetragen werden. Zwei Wochen später steht bereits das erste Kräftemessen der Saison 2021 an, das auch auf dem Wüstenkurs über die Bühne gehen wird. Und obwohl die GP-Teams noch keinen offiziellen Testtag absolviert haben – die meisten Teams haben die ersten Kilometer mit ihren neuen Autos im Rahmen eines Filmtages zurückgelegt, – wird bereits heftig über die diesjährigen Titelkandidaten diskutiert.

Für viele Beobachter, Fans und WM-Teilnehmer steht fest: Auch in diesem Jahr wird der aktuelle Champion Lewis Hamilton in seinem Mercedes triumphieren und sich damit zum alleinigen Rekord-Weltmeister krönen. Zu dieser Gruppe gehört auch George Russell, der Teil des Nachwuchskaders der Sternmarke ist. Der junge Brite durfte in der vergangenen Saison für seinen erfolgreichen Landsmann einspringen, als dieser an Covid-19 erkrankte und deshalb den Sakhir-GP auslassen musste.

Russell überzeugte mit seiner Vorstellung, auch wenn er sich am Ende mit dem neunten Platz begnügen musste, weil ein verpatzter Boxenstopp und ein schleichender Plattfuss alle Hoffnungen auf den sicher geglaubten ersten GP-Sieg zunichte machten. Trotzdem erntete der 23-Jährige viel Lob von den Experten und Kollegen im Fahrerlager. Nun hofft er auf einen baldigen Wechsel ins Weltmeister-Team – auch angesichts der kurzen Vertragsdauer des siebenfachen Champions, der sich nur für dieses Jahr verpflichtet hat.

«Es lässt sich argumentieren, 2022 wäre für einen Wechsel der richtige Moment, aber wie gesagt – es liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Was ich sagen kann: Ich habe in Bahrain einen Vorgeschmack darauf erhalten, wie es sich anfühlt, an der Spitze zu fahren, und natürlich ist das ein Gefühl, das du als Racer so bald als möglich wieder spüren willst. Aber es gibt keine Versprechungen für 2022», betonte Russell anlässlich der gestrigen Williams-Teampräsentation.

Der junge GP-Star ist sich sicher, dass Hamilton auch in diesem Jahr die Titel-Krone erobern und damit seinen achten WM-Titel einfahren wird. Auf die Frage, wer in der Saison 2021 den Gesamtsieg feiern darf, fand der junge GP-Star im anschliessenden Instagram-Interview mit den Kollegen der Formel 1 denn auch eine klare Antwort: «Ich denke, das steht bereits fest, ich hege keinerlei Zweifel daran, dass Lewis seinen achten Titelgewinn feiern wird. Er hat in den vergangenen Jahren einen super Job gemacht und da sich die Regeln kaum geändert haben, befindet er sich auch in der anstehenden Saison in einer grossartigen Lage.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi