Sebastian Vettel: «Mick liegt mir wirklich am Herzen»

Formel-1-Routinier Sebastian Vettel warnt mit Blick auf das GP-Debütjahr von Mick Schumacher von zu hohen Erwartungen und betont: «Wir sollten ihn einfach machen lassen, in dieser Hinsicht kann man ihm vertrauen.»

In diesem Jahr wird Mick Schumacher seine ersten GP-Einsätze bestreiten. Der Formel-2-Meister steigt mit dem Haas-Team in die Königsklasse auf und kann es kaum erwarten, in seinen neuen Dienstwagen zu steigen. Dass Teamchef Günther Steiner bereits angekündigt hat, man werde den VF-21-Ferrari kaum weiterentwickeln, trübt die Vorfreude des jungen Deutschen nicht.

«Das ändert ja nichts an unserem Ehrgeiz. Wir wollen Chancen nutzen, die sich uns bieten. Ich will mithelfen, dass Haas besser abschneidet als in der vergangenen Saison», erklärte der 21-Jährige anlässlich der Teampräsentation in dieser Woche. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr schloss der US-Rennstall die Saison mit drei WM-Punkten auf dem neunten Gesamtrang ab.

Immerhin: Bei seiner Punktejagd darf sich der junge Schumacher auf die Hilfe von Landsmann Sebastian Vettel verlassen. Der Heppenheimer erklärte im RTL-Interview: «Wir sollten nicht zu viel von ihm erwarten, ich denke, es ist doch eine Menge, die da auf ihn einprasseln wird. Das erste Jahr ist immer sehr schwer und ich denke, er ist auch in keinem einfachen Umfeld.»

«Das Team, in dem er fährt, ist nicht dafür bekannt, dass es über endlose Ressourcen verfügt. Also wird es wohl schwer für ihn, da weit nach vorne zu stossen», prophezeite der vierfache Weltmeister, fügte aber auch gleich an: «Aber Mick ist ein super Junge, er lernt sehr schnell, ist sehr reif für sein Alter und ich glaube, er wird einen sehr, sehr guten Job machen.»

«Mick hat sich den Weg in die Formel 1 nicht erschlichen, sondern hart erkämpft, und deshalb verdient er seinen Platz», stellte Vettel klar. «Fürs erste Jahr sollte man nicht zu viel erwarten und ihn einfach machen lassen, ich glaube, in der Hinsicht kann man ihm wirklich vertrauen. Und wie gesagt, er liegt mir natürlich sehr am Herzen und wenn ich ihm helfen kann, keine Frage, werde ich das auch tun.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi