Lawrence Stroll: «Das ist erst der Anfang»

Mit dem Aston Martin F1 Team hat sich Lawrence Stroll einen langgehegten Traum erfüllt. Der kanadische Milliardär verfolgt ehrgeizige Ziele, wie er an der Präsentation des AMR21 verriet.

Für das Team aus Silverstone bricht in diesem Jahr eine neue Ära an. Der Rennstall, der jahrelang unter dem Namen Force India und zuletzt als Racing Point in der Formel 1 antrat, hat sich für die Saison 2021 neu aufgestellt und kämpft künftig unter der Kult-Marke Aston Martin in neuen Farben und mit dem vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel an Bord um Ruhm, Ehre und WM-Punkte.

Der Mann hinter dem Wandel, Lawrence Stroll, will mit seiner Mannschaft an die Spitze der Königsklasse vorstossen. Daran liess der Mode-Milliardär, der seinen Sohn Lance im zweiten Auto neben dem Heppenheimer Gas geben lässt, keinen Zweifel. Bei der Vorstellung des AMR21 erklärte er: «Von diesem Tag habe ich schon sehr lange geträumt. Ich war schon immer ein Auto-Typ, seit ich ein Kind war.»

«Ich habe auch immer den Rennsport geliebt. Mein erster Traum war es, ein Formel-1-Team zu besitzen. Mein zweiter Traum war es, eine Mehrheitsbeteiligung an Aston Martin Lagonda zu erwerben. Heute geht es um die Verschmelzung dieser beiden Träume. Heute geht es also, wie gesagt, um Träume, und es zeigt, dass Träume wirklich wahr werden können, in Form unseres neuen AMR21», erzählte der clevere Geschäftsmann.

Und der 61-Jährige stellte selbstbewusst klar: «Das ist erst der Anfang. Das Team drängt nach vorne, und unsere Ambitionen sind grenzenlos. Wir haben jetzt die Voraussetzungen, die Leute und die Partner, um echte Fortschritte zu machen.»

Dabei vertraut er auf die Arbeit der rund 500 Mitarbeiter, die unter der Leitung von Teamchef Otmar Szafnauer und Technikchef Andy Green die ehrgeizigen Ziele erreichen sollen. «Ich glaube fest daran, dass wir mit Sebastian und Lance die perfekte Mischung aus Erfahrung und Jugend haben. Jedes einzelne Teammitglied wird von unbändigem Ehrgeiz und unerschütterlicher Hingabe angetrieben. Es ist berauschend, das zu sehen – und zu spüren», schwärmte Stroll mit Blick auf seine Mannschaft.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi