Charles Leclerc (Ferrari): Mehr Entwicklungspotenzial

​Der Monegasse Charles Leclerc platzt vor den Bahrain-Testfahrten beinahe vor Tatendrang: «Ich habe härter denn je gearbeitet.» Der zweifache GP-Sieger sagt, wo er mehr Entwicklungspotenzial wittert.

Rennwagen und Rennfahrer müssen in Einklang sein. Das war bei Ferrari und Charles Leclerc in der vergangenen Saison sehr selten der Fall. Dennoch ist der 23jährige Monegasse überzeugt davon, dass er nie mehr gelernt hat als in der für Ferrari peinlichen Saison 2020 (nur sechster Schlussrang in der Konstrukteurs-Meisterschaft). Der Sieger der WM-Läufe von Belgien und Italien 2019 sagt: «Eine meiner grössten Schwächen war immer mangelnde Geduld. 2020 blieb mir nichts Anderes übrig, als geduldig zu sein, also habe ich aus unserer schwierigen Situation etwas lernen können. An sich habe ich an meiner Arbeitsweise nichts geändert. Ich war schon immer einer, der sich selber hinterfragt und seine Darbietungen analysiert. Ich versuche, Schwachstellen zu finden und diese systematisch auszumerzen.»

Leclerc sagt vor dem Beginn der Wintertests und seiner vierten GP-Saison: «Ich habe härter denn je gearbeitet. Nie war ich in einer Zwischensaison länger in einem Rennwagenwerk. Und es hat auch geholfen, dass wir mit dem zwei Jahre alten Ferrari Testfahrten machen konnten.»

Es klingt wie ein Widerspruch, doch Ferrari-Pilot Charles Leclerc fand nach einer vermurksten Saison von Ferrari 2020 und seinem ernüchternden achten WM-Schlussrang: «Ich bin besser gefahren denn je. Und ich habe erheblich mehr gelernt als 2019, als ich zwei Rennen gewinnen konnte. Die vergangene Saison ist schlecht verlaufen, keine Frage, aber für meine Entwicklung ist das gut gewesen. Ich bin ein kompletterer Fahrer geworden. Denn ich habe in schwierigen Zeiten noch entschlossener handeln müssen, um ein zählbares Ergebnis zu erringen. Selbst wenn es meist nicht um Podestplätze, geschweige denn um Siege ging, so habe ich doch dazugewonnen.»

Wo vermutet Leclerc weiteres Entwicklungspotenzial? Charles meint: «Ich habe zwar grosse Fortschritte beim Reifen-Management gemacht, aber da kommt noch mehr.»



«99 Prozent der Dinge, die ich für Ferrari mache, mache ich mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Unser Slogan ist ‚essere Ferrari’, also Ferrari sein. Alles ist wie aus einem Guss und nur einem Ziel untergeordnet – Erfolg zu haben. Gleichzeitig herrscht hier ein starkes Familiengefühl, und niemals rückt die Familie enger zusammen als in schwierigen Zeiten.»



«Ich vergesse in keinem Moment: Hunderte von Menschen arbeiten Tag und Nacht dafür, dass Carlos und ich ein gutes Auto erhalten. Für mich ist das der beste Beweis dafür, dass Formel 1 letztlich ein Mannschaftssport ist, kein Einzelsport. Wir haben alle nur ein Ziel: wieder Rennen gewinnen. Aber es gibt so viele Dinge, die dafür stimmen müssen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi