Martin Brundle spürt: Lewis Hamilton ist unzufrieden

​Martin Brundle, der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige GP-Experte der britischen Sky, spricht über Lewis Hamilton und dessen Unzufriedenheit mit seinem Einjahresvertrag bei Mercedes-Benz.

Fans und Fachleute wunderten sich: Dass Lewis Hamilton erneut bei Mercedes-Benz unterzeichnen würde, war keine Überraschung – aber nur für ein Jahr? Das kam dann doch eher unerwartet.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat das in einer Videokonferenz so erklärt: «Eigentlich wollten wir uns für Verhandlungen zwischen den Rennen von Bahrain hinsetzen, aber dann fühlte sich Lewis nicht gut. Wir haben kurz vor Weihnachten mit ersten Gesprächen angefangen. Alles wurde etwas knapp. Also haben wir gesagt – reden wir über die Saison 2022 und darüber hinaus später und machen wir zunächst mal ein Abkommen für ein Jahr, das gibt uns etwas Luft.»

Martin Brundle kennt Lewis Hamilton seit vielen Jahren. Der 61jährige Engländer und Formel-1-Experte der britischen Sky sagt über seinen Landsmann: «Wir haben mit Lewis einige Sondersendungen aufgezeichnet, die in den kommenden Wochen und Monaten gezeigt werden. Es war grossherzig wie immer, aber auch ein wenig mürrisch. Ich finde es in diesem Zusammenhang interessant, dass sein langjähriger Manager Marc Hynes nicht mehr an Bord ist. Ich spürte, dass Hamilton unzufrieden ist, wie die Verhandlungen mit Mercedes verlaufen sind.»

Brundle, in der Formel 1 158 WM-Einsätze alt geworden und Sportwagen-Weltmeister von 1988, sagt weiter: «Ich fand auch bemerkenswert, wie er auf eine Frage in Sachen Pole-Positions reagiert hat. Er steht bei 98 Poles, und ich sagte zu ihm: ‚Du wirst ja dieses Jahr die magische Marke von 100 Pole-Positions erreichen.’ Und er meinte zur Antwort: ‚Wieso? McLaren war in Abu Dhabi eine Viertelsekunde hinter uns, und die haben nun unseren Motor. Und was ist mit Red Bull Racing? Vielleicht schlägt deren Konzept mit dem steil angestellten Heck jetzt richtig ein. Ferrari würde ich nicht abschreiben, und ich traue auch Aston Martin eine Menge zu.’»



Brundle: «Ich sagte dann: ‚Nun, du hast schon 98 Poles, die meisten davon aus der Turbohybrid-Ära der Formel 1, und du hast alleine 2020 zehn Poles errungen. Da stehen die Chancen doch gut, dass du mindestens zwei mehr erreichst.’ Lewis pikst dich gerne ein wenig, wenn du dich für solche Gespräche hinsetzt. Als wir das hinter uns hatten, sprachen wir eine Stunde lang, auch über sein fabelhaftes Rennen in Istanbul, wo er seinen siebten Titel sicherstellte. Da war er wieder der alte Lewis – sehr offen über seine Gedanken.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi