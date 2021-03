Günther Steiner (Haas): «Familiäre Atmosphäre»

Die Formel-1-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin haben sich schnell an ihr neues Arbeitsumfeld gewöhnt – sehr zur Freude von Haas-Teamchef Günther Steiner, der betont: «Das Team mag die Beiden.»

Das Haas-Team setzt in diesem Jahr auf die Dienste der Formel-1-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin, dennoch macht sich Teamchef Günther Steiner keine Sorgen wegen der beschränkten Testmöglichkeiten für die beiden Neulinge, die zusammengezählt nur drei Testtage absolvieren dürfen, bevor das erste Rennwochenende auf dem Programm steht.

Der Südtiroler verweist auf die Ähnlichkeit des neuen Renners mit seinem Vorgänger und erklärt: «Der Vorteil ist, dass wir viel vom vergangenen Jahr übernommen haben. Wir kennen das Auto besser als wir es normalerweise bei einem neuen Fahrzeug tun. Aber natürlich haben wir zwei Rookies am Steuer, Mick hat das 2020er-Auto in Abu Dhabi testen dürfen, Nikita ist bisher hingegen noch nicht für uns gefahren.»

«Wir erwarten, so viele Runden wie möglich drehen und so viele Daten wie möglich über die neuen Teile sammeln zu können, das ist im Grunde auch alles, was wir tun können. Die Zeit ist beschränkt, deshalb müssen wir sie bestmöglich nutzen», fügt Steiner an.

Der 55-Jährige verrät stolz: «Bisher verlief die Zusammenarbeit positiv, das Team mag die Beiden und sie haben sich sehr schnell an alles gewöhnt. Sie sind sehr enthusiastisch und ganz offensichtlich mögen sie die Mannschaft. Sie sehen, dass bei uns eine eher familiäre Atmosphäre herrscht, weil wir keine so grosse Truppe sind. Bisher habe ich nichts Negatives gehört und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi