Helmut Marko: Neue Firma für Motorentwicklung

Der österreichische Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko plauderte im Hangar-7 über interessante Hintergründe zur anstehenden Formel-1-Saison 2021 und die Strategie darüber hinaus.

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erklärte in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7», wie sich der Formel-1-Rennstall Red Bull Racing für den Ausstieg von Honda gewappnet hat. «Honda hat für 2021 einen komplett neuen Motor gebracht. Das ist ein echtes Kunstwerk. Es gab in einigen Bereichen Verbesserungen, sodass wir nahe an Mercedes dran sein sollten. Es gab in der Vorbereitung zwar kleinere Probleme, die aber nur auf Schlampereien zurückzuführen waren», erzählte der Grazer.

Marko stellte klar: «Durch den Ausstieg von Honda Ende 2021 waren wir gezwungen, entweder als Kunde zu einem Lieferanten zu gehen. Aber wir waren uns einig, dass wir das so nicht machen wollen und dass das auch nicht unsere Philosophie ist. Oder eine andere Lösung zu finden.»

Das Team entschied sich gegen den Wechsel zu einem anderen Motorenhersteller. Marko dazu: «Jetzt wurde die Firma Red Bull Powertrains gegründet, die direkt an das Werk angebunden ist. Die Ausrüstung ist dort so, dass wir nicht nur die Wartung übernehmen, sondern auch einen neuen Motor entwickeln können, der einfacher als die bisherigen Aggregate sein wird. Wir sind quasi autark. Über mögliche Kombinationen haben wir immer wieder mit Firmen gesprochen. Aber nichts ist fix.»

Auch die finanziellen Mittel müssen nun wohldosiert eingesetzt werden: «Wir haben ja die Obergrenze beim Budget von 145 Millionen. Wir müssen Personal abbauen und die Ressourcen so einsetzen, dass wir ein Top-Auto für 2021 und dann auch für 2022 ein gutes Fahrzeug haben. Das ist eine unglaublich schwere Herausforderung.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi