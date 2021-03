Safety-Car: Aston Martin & Mercedes wechseln sich ab

Das Safety-Car und Medical-Car von Mercedes glänzen in einem leuchtenden Rot

Seit 1996 stellt Mercedes das Safety-Car und Medical-Car für die Königsklasse zur Verfügung, in den nächsten Jahren teilt sich die Sternmarke diese Aufgabe mit Aston Martin.

Auch in diesem Jahr werden Bernd Mayländer und Alan van der Merwe das Safety- und Medical-Car in der Formel 1 steuern, ab dieser Saison dürfen sie aber nicht nur im Mercedes ausrücken. Denn Aston Martin wird sich künftig mit der Sternmarke bei der Bereitstellung der beiden Fahrzeuge abwechseln. Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass verschiedene Hersteller die offiziellen Fahrzeuge liefern, der entsprechende Vertrag mit den Formel-1-Verantwortlichen läuft über mehrere Jahre.

Aston Martin wird eine speziell ausgestattete Version seines Vantage – das leistungsstärkste Modell in der Produktpalette der Luxusmarke – als Safety-Car einsetzen, während der Aston Martin DBX das Engagement als Medical-Car des britischen Herstellers erfüllen wird. Sowohl der Aston Martin Vantage als auch der Aston Martin DBX werden 2021 in Aston Martin Racing Green lackiert, jeweils mit lindgrünen Akzenten, um die Rückkehr der Marke in die Formel 1 nach mehr als 60 Jahren zu feiern.

Mercedes-AMG wird weiterhin den Mercedes-AMG GT R und Mercedes-AMG C 63 S Kombi als Safety Car bzw. Medical Car einsetzen, wobei beide für 2021 einen brandneuen Look erhalten. Eine neue, leuchtend rote Lackierung wird beide Fahrzeuge zieren, was die Sichtbarkeit erhöht und gleichzeitig den Mercedes-AMG Petronas F1 Team Partner «CrowdStrike» repräsentiert. Das amerikanische Unternehmen für Cyber-Sicherheit wird ab dieser Saison offizieller Safety-Car-Partner von Mercedes.

Den Anfang macht Aston Martin beim Saisonauftakt am Wochenende des 28. März in Bahrain, beim darauffolgenden Wochenende in Imola werden erstmals die roten Mercedes im Einsatz sein. Die restlichen WM-Läufe der Saison werden zwischen den beiden Hersteller aufgeteilt.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi