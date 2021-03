FIA-Massnahmen nutzlos: Formel-1-Techniker zu clever

​Die Regelhüter des Autosport-Welterbands FIA haben aus Sicherheitsgründen den Abtrieb der Autos für 2021 beschnitten. Nun zeigt sich: Die cleveren Techniker haben das zum grossen Teil bereits kompensiert.

Der Autosport-Weltverband FIA musste handeln: Die modernen GP-Rennwagen wurden immer schneller. Formel-1-Alleinausrüster Pirelli bat den Verband, den Abtrieb der Autos zu beschneiden. Die Mailänder Reifenspezialisten befüchteten, dass die Reifen der Belastung sonst nicht standhalten könnten. Aus diesem Grund wurde für 2021 zudem eine widerstandsfähigere Konstruktion entworfen, welche einen Satz Reifen ungefähr drei Kilogramm schwerer macht.

Die FIA beliess es dennoch bei den neuen Vorschriften, vorwiegend in den Bereichen Unterboden, Diffusor und Bremsbelüftungen, denn längst waren die Teams an der Arbeit. Ergebnis: ungefähr zehn Prozent Abtrieb weg. Oder wie es Mercedes-Cheftechniker James Allison in einem Video beschrieben hat: «Das hat uns um zwei Jahre zurückgeworfen.»

Der Engländer weiter: «Es gibt vier Änderungen, die jede für sich nach wenig aussehen. Aber in der Summe ergibt das eine ganze Menge. Vor den Hinterrädern müssen wir einen dreiecksförmigen Ausschnitt des Fahrzeugbodens kompensieren. Wenn man sich die reine Fläche ansieht, scheint das kein grosses Ding zu sein. Wir haben aber berechnet: Allein der Verlust dieser Fläche kostet aufgrund der anfälligen Strömung bei den Hinterrädern pro Runde ungefähr eine Sekunde. Beim so genannten Diffusor, dem aufsteigenden Ende des Bodens, sind Strömungsweiser verkleinert worden, sie dürfen nicht mehr so nahe an den Boden führen. Das bedeutet, dass der Wagen eine weniger nachhaltige Saugnapfwirkung erzeugt.»

Aber die Rundenzeiten von Bahrain haben gezeigt: Von einer nachhaltigen Verlangsamung der Rennwagen kann keine Rede sein. Die Autos hätten nach den Änderungen an den Autos eine bis eineinhalb Sekunden langsamer sein müssen. Das sind sie aber nicht.

Das bestätigt auch Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Anvisiert war eine Verringerung des Abtriebs um zehn Prozent. Unseren Berechnungen zufolge haben die Rennställe davon fünf bis sechs Prozent bereits wieder wettgemacht. Wir haben also weise gehandelt, die Konstruktion unserer Walzen robuster zu machen.»



Isola ist mit der jüngsten Reifenkonstruktion sehr zufrieden: «Das Körnen, wenn sich also auf der Reifenoberfläche kleine Gummikügelchen bilden, war kein Thema, und wir konnten auch keine Neigung zur Überhitzung und Blasenbildung erkennen.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2