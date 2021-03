Nico Rosberg: «Medien werden Mick keine Zeit geben»

Als Sohn von GP-Veteran und 1982er-Weltmeister Keke Rosberg kennt Nico den Druck, den ein prominenter Nachname in der Motorsport-Karriere mit sich bringt. Deshalb hat er einen guten Rat für Mick Schumacher.

In einer Woche ist es endlich soweit: Der Formel-1-Zirkus startet ins erste Rennen der Saison und damit beginnt auch das GP-Abenteuer für Mick Schumacher. Der Formel-2-Champion darf sein erstes Jahr in der Formel 1 mit dem Haas-Team bestreiten und wird sich deshalb in Geduld üben müssen, wenn es um gute Rennergebnisse geht.

Denn bei den dreitägigen Testfahrten in Bahrain erwies sich der neue Renner des US-Rennstalls als langsamstes Auto im GP-Feld. Teamchef Günther Steiner bestätigte unumwunden, dass man auch nicht zu viel Energie in die Weiterentwicklung stecken wird. Der Südtiroler spricht von einem Übergangsjahr, das seine beiden Rookies Schumacher und Nikita Mazepin als Lehrjahr nutzen sollen, bevor 2022 die neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz kommt.

Der Druck, der auf den jungen Schultern von Mick Schumacher lastet, wird trotzdem nicht kleiner. Denn der berühmte Nachname des jungen Deutschen weckt hohe Erwartungen. Das kann einem die Freude an der Arbeit verderben, wie der 2016er-Weltmeister Nico Rosberg im «Sport1»-Interview betont.

«Es ist nicht einfach, der 'Sohn von' zu sein. Und bei Mick ist es ja nochmal um zehnfach multipliziert schwieriger, weil die Zeiten von Michael noch nicht so lange her sind und er noch viel erfolgreicher war», weiss der Sohn des 1982er-Champions Keke Rosberg. «Die mediale Aufmerksamkeit wird gross sein, anfangs wohl sogar grösser als bei Lewis Hamilton», vermutet er.

Und der 35-Jährige erklärt: «Ich hoffe, dass Mick das beiseite schieben und sich gut auf seinen Job konzentrieren kann – denn sonst nimmt das viel vom Spass weg. Die Medien werden ihm keine Zeit geben, aber er muss sie sich selbst nehmen. Man braucht Zeit und Geduld. Ich habe immerhin sieben Jahre warten müssen, bis ich mein erstes Rennen gewonnen habe und sogar elf Jahre bis zum Titel. Das muss man bedenken, wenn man Mick dieses Jahr bewerten will.»

Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3

Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp

Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2