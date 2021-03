David Coulthard: Rücktritt Lewis Hamilton urplötzlich

​Der langjährige Grand-Prix-Fahrer David Coulthard ist davon überzeugt, dass der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton auf der Höhe seines Könnens fährt – aber urplötzlich zurücktreten könnte.

Viele Fans von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton befürchten: 2021 könnte die letzte GP-Saison ihres Lieblingspiloten sein. Der siebenfache Champion hat bei Mercedes nur einen Einjahresvertrag erhalten, und auch Ex-F1-Fahrer Martin Brundle glaubt, dass dies nicht den Plänen von Hamilton entspricht. «Ich spürte, dass Hamilton unzufrieden ist, wie die Verhandlungen mit Mercedes verlaufen sind.»

David Coulthard kennt Hamilton ebenfalls seit vielen Jahren. Der 49jährige Schotte, vor zwanzig Jahren mit McLaren WM-Zweiter hinter Michael Schumacher im Ferrari, sagt meinem Kollegen Ben Hunt von der Sun: «Ich glaube nicht, dass Lewis am Ende seiner Formel-1-Karriere angekommen ist. Wenn dem so wäre, hätte er die Reise nach Bahrain gar nicht erst auf sich genommen. Wenn er glaubt, es sei Zeit aufzuhören, dann hätten wir davon gehört.»

Der 246fache GP-Teilnehmer Coulthard wittert dennoch, dass der Rücktritt von Hamilton urplötzlich kommen wird. «Wenn Lewis zu diesem Schluss kommt, wird er nicht eine weitere Runde in einem Rennwagen zurücklegen. Du weisst einfach, wann es Zeit ist. Niki Lauda wusste es und verliess damals Kanada während des Trainings. James Hunt verliess die Formel 1 in der laufenden Saison.»

«Bei mir war es so, dass ich 2008 ins Auto hüpfte, mit grossen Hoffnungen für die neue Saison, aber der Wagen fühlte sich nicht so an wie erwartet. Ich hatte vierzehn F1-Jahre hinter mir und wusste, wie lange es dauert, einen GP-Renner zu entwickeln.»



Der 13fache GP-Sieger sagt auch: «Ich erinnere mich an Mark Webber, der auf mich zukam und fragte: ’David, wann ist es Zeit zu gehen?’ Und mir war klar: Wenn er mich das fragt, dann ist diese Zeit schon da. Es ist ein wenig wie in einer Beziehung: Du weisst einfach ganz tief im Herzen, dass etwas nicht mehr stimmt.»



Zum Abschneiden von Mercedes in Bahrain meint Coulthard: «Was Sache ist, werden wir erst am GP-Wochenende erleben. Gewiss, die Standfestigkeit war ungenügend, und du erkennst erste Trends, aber nach einem Wintertest würde ich nicht zum Buchmacher rennen. Mercedes hatte keinen reibungslosen Test und ist genervt. Aber das Team und Lewis befinden sich nicht zum ersten Mal in dieser Lage. Wenn Lewis nur den Hauch einer Chance erkennt, dann packt er sie. Und jedes Mal, wenn wir geglaubt haben, er sei angezählt, ist er umso stärker zurückgekommen.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2