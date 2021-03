Mick Schumacher: So kopiert er Sebastian Vettel

​Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel hatte erklärt, der junge Mick Schumacher könne ihn jederzeit um Rat fragen. Einen Trick des Aston Martin-Piloten hat sich Mick bereits abgeschaut.

Sebastian Vettel hat Anfang März versucht, ein wenig Druck vom Kessel zu nehmen für Mick Schumacher. «Wir sollten nicht zu viel von ihm erwarten. Es ist doch eine Menge, die da auf ihn einprasseln wird. Das erste Jahr ist immer sehr schwierig, und er ist auch in keinem einfachen Umfeld. Fürs erste Jahr sollte man ihn einfach machen lassen. Er liegt mir natürlich sehr am Herzen, und wenn ich ihm helfen kann, keine Frage, werde ich das auch tun.»

Wie Haas-Teamchef Günther Steiner nun bestätigt hat, kopiert Mick Schumacher bereits eine Eigenart von Sebastian Vettel. Der Südtiroler sagt: «Ich habe gesehen, Mick hat sein Notizbüchlein dabei. Ich habe jetzt nicht geschaut, was da drinsteht, aber ich gehe mal davon aus, dass er sich sehr viel über die Technik notiert.»

Während die meisten Fahrer ihre Infos auf Smartphone und Tablets und Laptops speichern, hält der vierfache Weltmeister Vettel seine Gedanken gerne in einem schwarzen Notizbuch fest, das in der Formel 1 Kultstatus erreicht hat. Wie kam das eigentlich? Der 53fache GP-Sieger sagte dazu 2020: «Ich mach mir nun mal gerne Notizen, inzwischen mach ich das durchaus auch auf einem iPad, aber ich bevorzuge Papier und Stift. Wenn ich so arbeite, dann ist es, als ob ich mir das direkt in den Kopf schreibe, ich kann es mir auf diese Weise besser merken.»

«Dazu kommt, dass die Technik rasend schnell Fortschritte macht. Die ganzen Rechner werden ständig erneuert, und obschon ich mein Leben ganz ordentlich organisiert habe, bin ich auf diesem Gebiet nicht so durchgetaktet. Ich speichere nicht alles, um das dann auf die nächste Generation von Computern zu übertragen, also ginge viel verloren. Wenn ich in ein Notizbuch schreibe, dann geht überhaupt nichts verloren, ich habe sie alle, seit 2007. Sie nützen mir heute vielleicht nicht so viel, aber sie stehen alle griffbereit im Regal.»

«Ich sollte da eigentlich noch viel mehr machen. Mein Vorbild ist auf diesem Gebiet Rallye-Legende Walter Röhrl. Denn er hat gesagt: ‚Jede Runde, über welche du dir nichts aufschreibst, ist eine verlorene Runde.’»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2