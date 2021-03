Horner: «Es wäre dumm, Mercedes zu unterschätzen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner darf nach der starken Wintertest-Performance zuversichtlich auf den Saisonstart blicken. Die Probleme von Mercedes will der Brite nicht überbewerten.

Während die Weltmeister-Truppe von Mercedes einen schwierigen Auftakt ins neue Jahr erlebten und bei den kurzen Wintertestfahrten in Bahrain viel wertvolle Streckenzeit verloren haben, durfte sich Red Bull Racing nicht nur über die Bestzeit von Max Verstappen freuen. Der Rennstall aus Milton Keynes durfte mit Neuzugang Sergio Pérez auch die beste Longrun-Performance bejubeln.

Dennoch mahnte Red Bull Racing-Star Max Verstappen bei der Ziggo-TV-Sendung «Formule 1 Café»: «Man kann natürlich an den Daten sehen, was Mercedes gemacht hat. Sie fuhren ihre schnellste Runde mit weniger Leistung, dann zwei Runden, in denen sie es ruhig angehen liessen, und dann die nächste Runde mit einer halben Sekunde mehr Leistung aus dem Motor. Sie sind also schnell, daran besteht kein Zweifel.»

Deshalb sehe er sich selbst nicht in der Favoritenrolle, betonte der 23-jährige Niederländer. «Wenn man in den letzten sieben Jahren so dominant war und ein so dominantes Auto hatte, wie Mercedes, dann ist man immer noch gut, selbst wenn man den schlechtesten Unterboden hat. Also sehe ich Mercedes immer noch als Favorit an.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sieht das ähnlich. Der Brite erklärte gegenüber Sky Sports F1: «Es ist eine lange Saison – 23 Rennen sind unglaublich viel – aber es it wirklich wichtig für uns, einen guten Start hinzubekommen. Und der Mercedes-Auftakt war für ihre Verhältnisse eher holprig, aber sie sind ein hochqualifiziertes Team.»

«Es wäre dumm, sie zu unterschätzen und ihre Fähigkeit, wieder zurückzuschlagen. Das haben wir vor ein paar Jahren gesehen, als sie bei den Vorsaisontests in Barcelona unterdurchschnittlich abschnitten und dann in Australien souverän gesiegt haben», mahnte der 47-Jährige.

Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3

Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp

Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2