Honda-Motor 2021: Mehr Leistung als Mercedes

​Honda-F1-Projektleiter Toyoharu Tanabe ist mit dem Bahrain-Test sehr zufrieden und glaubt: Der neue Honda-Motor erzeugt mehr Leistung als das Weltmeister-Triebwerk 2020 von Mercedes-Benz.

Standfestigkeit und Speed stimmen: Honda hat den Bahrain-Test mit Max Verstappen und Red Bull Racing an der Spitze abgeschlossen, abgesehen von kleinen Problemen lief der neue 1,6-Liter-V6-Turbomotor der Japaner ausgezeichnet. F1-Projektleiter Toyoharu Tanabe sagt: «Wir sind mit der Arbeit zufrieden. AlphaTauri-Honda hat 422 Runden abspulen können, Red Bull Racing-Honda 369, unsere Motoren sind damit fast 4300 Kilometer gelaufen. Diese gute Laufleistung bedeutet, dass wir jede Menge Daten sammeln konnten, um uns auf den Saisonbeginn vorzubereiten.»

Honda will mit Red Bull Racing 2021 Weltmeister werden. Dafür ist eine koplett neue Antriebseinheit entstanden, gemäss Tanabe mit diesen Schwerpunkten: «Um Leistung und Standfestigkeit zu erhöhen, haben wir am Verbrennungsmotor gearbeitet, am Turbolader und an der Energierückgewinnung. Wir haben auch versucht, das Triebwerk noch besser ins Auto zu installieren.» Dazu ist mit Kraft- und Schmierstoffpartner ExxonMobil ein neues Rennbenzin entwickelt worden.

Tanabe sagt weiter: «Ich glaube, wir haben in Sachen Leistung den 2020er Motor von Mercedes übertroffen. Aber was wir noch nicht kennen, das sind die Fortschritte von Mercedes für 2021. Das werden wir wohl am ersten Rennwochenende herausfinden.»

«Im vergangenen Jahr konnten wir sehen, welch markante Fortschritt Mercedes beim Motor gemacht hatte», so Tanabe gegenüber The Race. «Es bleibt für uns unklar, ob ihnen das nicht wieder gelungen ist. Was uns angeht, so haben wir den Test besser abgeschlossen als in den vergangenen Jahren. Wir sind in jeder Beziehung zufrieden. Drei Tage waren sehr kurz, um allen Fragen nachzugehen, unsere Standfestigkeit stimmt. Es gab kleine Problemchen, aber weniger als erwartet.»



«Nach nur drei Tagen Testfahrten ist es noch viel zu früh zu sagen, wo das alles hinführt, aber wir halten an unserem Ziel fest – wir wollen Mercedes bezwingen und den WM-Titel erobern.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2