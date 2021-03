Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda): «Speed ist da»

​Sergio Pérez gibt zu, dass er auf eine schnelle Runde noch zulegen muss. Aber in den Dauerläufen im Auto von Red Bull Racing-Honda hat der Mexikaner bewiesen, dass er bereits auf Speed ist.

Max Verstappen hat in den ersten drei freien Trainings zum Bahrain-GP jeweils Bestzeit erzielt. Sergio Pérez liegt im Rückstand, einmal Sechster, einmal Zehnter, am Samstag dann Steigerung auf Rang 5. Pérez, WM-Vierter von 2020: «Auf eine schnelle Runde muss ich zulegen, da habe ich nicht den Eindruck, mit dem Auto komplett zu harmonieren. Ich muss zu viel nachdenken, aber um richtig schnell zu sein, müssen gewisse Dinge wie automatisch passieren.»

Die Stoppuhr deutete an, was der 31jährige Pérez bestätigt: «Im Dauerlauf fühle ich mich erheblich wohler. Der Speed ist da, das ist positiv. Aber ich weiss, dass ich auf weichen Reifen mehr herausholen kann.»

«Das Auto an sich funktioniert prächtig. Ich gehe davon aus, dass wir in der Qualifikation gut bei der Musik sind, wenn wir alles auf den Punkt bekommen. Ich sehe, wie wir ständig Fortschritte machen.»



Der Sieger des Sakhir-GP von 2020 hat bei Red Bull Racing einen Einjahresvertrag unterzeichnet, aber RBR-Teamchef Christian Horner bestätigt: «Es ist durchaus nicht vorgegeben, dass es bei diesem Einjahresvertrag bleiben wird. Alles hängt von den Leistungen von Sergio ab, seine Zukunft bei uns liegt in seinen Händen.»





3. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,577

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,316

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,583

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,855

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,908

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:32,108

07. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,224

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:32,423

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:32,431

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,477

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:32,482

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,500

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:32,709

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,755

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:32,820

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,860

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,323

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,422

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,622

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,959





