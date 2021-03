ServusTV: Nach dem F1-Qualifying kommt Lauda-Film

​Der österreichische Privatsender ServusTV bietet am Qualifikations-Samstag von Bahrain ein reichhaltiges Programm mit einem krönenden Abschluss am Abend – dem Kinofilm «Rush».

Seit dieser Saison ist der Salzburger Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House der neue Haupt-Rechtehalter der Formel 1 für Österreich. Durch eine Sub-Lizenz gibt es ein Wechselspiel, überträgt der ORF jedes zweite Rennen.

Interessant: Beim ORF hat auch Kommentator Andreas Gröbl an der Seite von Formel-1-Kommentator-Ikone Heinz Prüller sein Handwerk gelernt. On-Site-Moderatorin Andrea Schlager stammt aus dem steirischen Aichfeld und ist unweit des Red Bull-Rings aufgewachsen. Die GPExperten sind Nico Hülkenberg, Christian Klien und Philipp Eng.

Dazu kommt: Seit einigen Jahren ist auch der einstige Regie-Mastermind Fritz Melchert in beratender Funktion für das Red Bull Media House tätig. Melchert war im ORF über Jahrzehnte für Großproduktionen wie Ski Alpin und F1 tätig und kennt das Metier durch und durch.

Auch das neue Formel-1-Studio in Salzburg ist der absolut neueste Stand der Technik. Das Studio hat eine Fläche von 330 Quadratmeter. Zwischen den riesigen, beweglichen LED-Wänden können täuschend echt wirkende Formel-1-Boliden per Animation quasi direkt in das Studio rollen.

Nach dem Qualifying am Samstag um 16.00 Uhr ist aber noch nicht Schluss. ServusTV hat für den Hauptabend ab 20.15 Uhr, quasi als Ausklang des ersten Qualifikations-Tages der neuen Saison, noch den Lauda-Film «Rush» programmiert.



Der 2019 verstorbene dreifache Weltmeister Niki Lauda hatte im Film beratend mitgewirkt. Die Hauptrollen in einem der besten Sportfilme aller Zeiten spielen Daniel Brühl (Niki Lauda) und Chris Hemsworth (James Hunt).





2. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,847

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,942

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,082

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:31,127

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,218

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,230

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,294

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:31,393

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,483

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,503

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,601

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,612

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,740

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,769

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:31,770

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,862

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.32,331

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,297

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,400

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,449





1. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,394

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,692

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,897

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,921

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,993

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,071

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:32,195

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:32,366

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,434

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,786

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,134

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,157

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:33,233

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:33,329

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,528

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:33,872

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.34,127

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,340

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,501

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,975