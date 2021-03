McLaren: Lando Norris vom Training deprimiert

​Lando Norris schrammte im zweiten Training haarscharf an der Bestzeit gegen Verstappen vorbei – aber nach dem Einsatz war der Brite niedergeschlagen. Im dritten Training war McLaren schwach. Was ist da los?

Das liess das Herz jedes McLaren-Fans höherschlagen: Lando Norris belegte im zweiten freien Training zum Bahrain-GP den zweiten Rang, nur eine Zehntelsekunde hinter dem Trainingsschnellsten Max Verstappen, aber vor Weltmeister Lewis Hamilton. Als der junge Engländer Norris dann aber vor die Mikrofone trat, ergab sich ein ganz anderes Bild als beim Blick auf die Zeitenliste.

Der 21-Jährige aus Bristol war richtig deprimiert: «Wir sehen vielleicht schnell aus, aber jeder weiss doch, was im Qualifying geschehen wird. Am Ende stehen uns die üblichen vier Verdächtigen wieder vor der Sonne.» Norris meint damit – die Piloten von Mercedes und Red Bull Racing.

Lando weiter: «Dahinter ist im Mittelfeld alles möglich. Am Freitag haben wir nur deshalb ein wenig besser ausgesehen, weil wir unsere Karten früher auf den Tisch gelegt haben als die Gegner. Ich bin von Rang 2 sehr überrascht. Zumal ich jetzt nicht fand, dass mein Auto berauschend gut auf der Strasse liegt.»

«Ich kann nicht das Vertrauen in den Wagen aufbauen, das ich brauche, um richtig schnell zu sein. Das gilt vor allem für mittelschnelle und schnelle Kurven. Im vergangenen Jahr war das ganz anders. Es gibt noch viele Bereiche, an welchen wir arbeiten müssen.»



Der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo gab ähnliche Eindrücke zum Besten. «Ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Lando. Aber auch ich fühle mich im Wagen nicht komplett wohl. Auf der anderen Seite finde ich unseren Speed ermutigend, wenn ich weiss, dass da noch viel mehr kommt.»



Das dritte Training ist ein Indikator dafür, dass Norris mit seiner Prognose wohl Recht hat: Daniel Ricciardo Zehnter, Norris nur auf Rang 16, das ist nicht, was die Experten nach dem Bahrain-Test von McLaren erwartet hatten. Aber Vorsicht: Die Verhältnisse des dritten Trainings entsprechen nicht den Bedingungen von Qualifying und Rennen.





3. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,577

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,316

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,583

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,855

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,908

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:32,108

07. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,224

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:32,423

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:32,431

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,477

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:32,482

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,500

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:32,709

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,755

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:32,820

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,860

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,323

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,422

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,622

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,959





2. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,847

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,942

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,082

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:31,127

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,218

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,230

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,294

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:31,393

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,483

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,503

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,601

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,612

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,740

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,769

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:31,770

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,862

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.32,331

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,297

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,400

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,449





1. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,394

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,692

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,897

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,921

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,993

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,071

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:32,195

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:32,366

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,434

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,786

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,134

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,157

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:33,233

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:33,329

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,528

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:33,872

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.34,127

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,340

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,501

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,975