Ferrari: Carlos Sainz so gut wie Charles Leclerc?

Formel-1-Veteran Jenson Button ist sich sicher, dass Ferrari-Neuzugang Carlos Sainz an die Leistung seines Teamkollegen Charles Leclerc herankommen wird. «Er ist ein cleveres Kerlchen», sagt er über den Spanier.

Seinen ersten GP-Einsatz für Ferrari beendete Carlos Sainz auf dem achten Platz und damit zwei Positionen hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Der Spanier war mit dem Wochenende in Bahrain zufrieden, auch wenn er sich mit Blick auf seinen übervorsichtigen Start in Selbstkritik übte. Das nächste Mal werde er aggressiver ans Werk gehen, versprach er nach dem Zieleinlauf.

Für den früheren GP-Piloten Jenson Button steht nach dem Saisonauftakt in der Wüste dennoch fest, dass der 26-Jährige aus Madrid an die Leistungen seines Stallgefährten herankommen wird. Der Weltmeister von 2009 erklärte bei «Sky Sports F1»: «Ich denke, dass Carlos an Leclerc herankommen wird. Ich tausche mich mit den McLaren-Ingenieuren aus, und die sagen, dass Carlos im Grunde ein Ingenieur ist.»

«Das ist natürlich grossartig, denn er lässt sich nicht von seinen Emotionen beirren, wenn es darum geht, was mit dem Auto möglich ist. Er geht beim Fahren nicht übers Limit und wir konnten das während des ganzen Wochenendes in Bahrain sehen. Er ist ein cleveres Kerlchen, Ferrari hat also ein grossartiges Fahrer-Duo an Bord», fügte der 41-Jährige an.

GP-Veteran und Sky-Sports-F1-Experte Paul di Resta stimmt dem 15-fachen GP-Sieger zu: «Ferrari hat zwei Jungs, die definitiv vorne dabei sind. Sie werden sich gegenseitig antreiben, das haben sie ja schon öffentlich angekündigt. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden und wie weit sie sich weiter verbessern und entwickeln können.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi