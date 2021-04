Martin Brundle: «Starke Leistung von Lewis Hamilton»

Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle blickt noch einmal auf den Formel-1-Saisonauftakt und spricht über die Gewinner des ersten Rennwochenendes in der Wüste von Bahrain.

Die GP-Fans kamen beim Saisonauftakt auf dem Bahrain International Circuit auf ihre Kosten: Das erste Formel-1-Rennen des Jahres bot nicht nur viel Action und Drama, auch an der Spitze wurde hart gekämpft, sodass der frühere GP-Pilot und heutige F1-TV-Experte Martin Brundle in seiner Rennanalyse auf «Skysports.com» zum Schluss kommt: «Wir alle wurden reichlich belohnt, denn wir haben das ganze Rennen hindurch ein Duell erlebt, das zwei der grössten Fahrer und Teams der Formel-1-Geschichte ausgetragen haben.»

Für Sieger Lewis Hamilton gibt es nette Worte von Brundle. «Er hat es irgendwie geschafft, seine Reifen bis ins Ziel am Leben zu halten, das war eine starke Leistung», lobt der Brite seinen Landsmann, und hält mit Blick auf Polesetter Verstappen fest: «Er wurde zum 14. Mal Zweiter hinter Lewis, und er beschwerte sich bei seinem Team, dass man ihm hätte erlauben sollen, vorne zu bleiben und in den verbleibenden Runden einen Vorsprung von mehr als fünf Sekunden herauszufahren.»

«Das wäre nicht nur ein ehrgeiziges Ziel gewesen, es gibt auch keine Garantie dafür, dass die Strafe nach dem Rennen nur fünf Sekunden betragen hätte», mahnt Brundle, der aber auch betont: «Max legte einen glänzenden start hin und schaffte es, die lauernde Meute und Hamilton auf den 350 Metern bis zur ersten Kurve in Schach zu halten.»

Auch Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas bekommt vom 61-jährigen Ex-Rennfahrer ein gutes Zeugnis ausgestellt: «Bottas wurde immer schneller, aber er war auf einer weniger schnellen Strategie unterwegs. Nach dem Boxenstopp, bei dem er 10,9 sec warten musste, bevor er wieder losfahren konnte, war sein Abend gelaufen – auch wenn er zum Schluss noch die schnellste Rennrunde drehte.»

«Lando Norris fuhr ein hervorragendes Rennen und wurde Vierter, wenn auch 46 Sekunden hinter dem Sieger. Sein Team dürfte wieder zu den führenden Anwärtern auf den dritten Platz in der Meisterschaft gehören», lobt Brundle auch den jungen McLaren-Piloten.

Zu Red Bull Racing-Neuzugang Sergio Pérez erklärt der 158-fache GP-Teilnehmer: «Pérez fuhr aus der Boxengasse auf einen guten fünften Platz und machte damit den Schaden, der durch sein glanzloses Qualifying und den Ausfall des Autos vor dem Start entstanden war, wieder wett.» Und mit Blick auf Ferrari hält er fest: «Ferrari hat einen soliden Tag erlebt, auch wenn eine Minute auf den Rennsieger fehlte. Das Rennen lässt zumindest auf eine bessere Saison als 2020 hoffen.»

Schliesslich darf auch Rookie Yuki Tsunoda nicht in der Gewinner-Liste fehlen. Der AlphaTauri-Pilot schaffte es bei seinem Debüt als Neunter in die Punkte. «Das war höchst beeindruckend», betont Brundle. «Es ist sehr spannend, ihn auf der Strecke zu sehen.» Als stark bewertet er schliesslich auch den Auftritt von Aston Martin-Pilot Lance Stroll, der sich als Zehnter den letzten WM-Zähler sicherte. «Aber wie Alpine hat das Team noch eine Menge Arbeit am Auto vor sich», lautet sein Urteil.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi