Mika Häkkinen: «Duell wie damals mit Schumacher»

Der Spitzenkampf von Lewis Hamilton und Max Verstappen im Bahrain-GP erinnerte den früheren Formel-1-Fahrer Mika Häkkinen an seine eigenen Duelle gegen Michael Schumacher.

Mika Häkkinen wertet den spannenden Saisonauftakt als gutes Zeichen für die restliche Saison. Der Finne hält in seiner «Unibet»-Kolumne fest: «Der Sieg von Lewis Hamilton hat uns aufgezeigt, wie hart umkämpft diese Saison ausfallen wird. Davon haben die Formel-1-Fans schon seit Jahren geträumt.»

Der Spitzenkampf von Lewis Hamilton und Max Verstappen erinnerte ihn an seine eigenen Duelle. «Das war wie damals mit Michael Schumacher, und jeder kennt auch die grossartigen Zweikämpfe von Ayrton Senna und Alain Prost. Wenn die Fahrer und Teams leistungsmässig so nahe beieinander liegen, dann werden die Rennen wirklich spannend und unvergesslich», erklärt der 52-Jährige.

Der 20-fache GP-Sieger weiss: «Mercedes muss nun eine Antwort auf die Herausforderung von Red Bull Racing finden. Wenn du nicht das schnellste Auto hast, ist es wichtig, dass du dich auf die Strategie fokussierst, damit du deine Gegner in die Ecke drängen kannst. Das hat Mercedes am Rennsonntag gemacht, sie haben mit Lewis den Undercut beim ersten Boxenstopp geschafft.»

«Die Position auf der Strecke ist sehr wichtig. Wenn man einen Fahrer wie Lewis nach vorne lässt, findet er mit seiner Erfahrung einen Weg, die Reifen am Leben zu halten und seine Position zu verteidigen. Wir haben gesehen, wie Max auf frischeren Reifen an Lewis vorbeigezogen ist, aber es war klar, dass sein Verlassen der Strecke beim Überholmanöver eine Strafe nach sich ziehen würde. Max hat also das Richtige getan, als er die Position zurückgegeben hat. Wenigstens weiss er jetzt, dass er in jedem Rennen um den Sieg mitfahren kann», kommentierte der zweifache Champion.

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi