Briatore über Ferrari: «Podestplatz wird schwierig»

Der frühere Renault-Teamchef Flavio Briatore betont, dass Ferrari im Vergleich zu 2020 Fortschritte machen konnte. Mit Blick auf die Podest-Chancen der Scuderia bleibt er aber vorsichtig.

Ferrari hat in der Wüste von Bahrain einen guten Start in die neue Saison erlebt: Sowohl Charles Leclerc als auch Carlos Sainz beendeten den ersten Grand Prix des Jahres in den Punkten. Der Monegasse sicherte sich den sechsten Rang, sein spanischer Teamkollege kreuzte die Ziellinie als Achter.

Damit bestätigte das Duo, was nach den kurzen Vorsaison-Testfahrten bereits vermutet wurde: Der älteste GP-Rennstall der Welt hat in der Winterpause zulegen können, nachdem sich die stolzen Italiener in der vergangenen Saison mit dem sechsten Platz in der Teamwertung hatten abfinden müssen.

Die Fortschritte sind nicht von der Hand zu weisen, bestätigt auch Flavio Briatore. Der frühere Renault-Teamchef, der das Geschehen in der Königsklasse immer noch genau mitverfolgt, erklärte gegenüber «Adnkronos.com»: «Ferrari wird angreifen, aber es wird schwierig für sie, auf das Podium zu kommen, wenn alle Autos ins Ziel kommen.»

Mit Blick auf das Kräfteverhältnis analysierte der 70-jährige Italiener: «Ferrari wird darum kämpfen, das drittstärkste Team in der Startaufstellung zu sein. An der Spitze stehen Mercedes und Red Bull Racing, und dann folgt die Ferrari-Mannschaft, die sich im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnte.»

Und Briatore betonte: «Ferrari hat noch Möglichkeiten, sich zu verbessern. Sie haben mit Sainz und Leclerc zwei grossartige Fahrer, die beide einen guten Job gemacht haben, da gibt es nichts zu sagen, aber sie werden immer noch durch das Auto eingeschränkt.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi