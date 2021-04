Mark Webber über Fernando Alonso: «Gemischte Gefühle»

Der frühere Formel-1-Pilot Mark Webber hält grosse Stücke auf GP-Rückkehrer Fernando Alonso. Auf dessen Rückkehr reagiert der 44-jährige Australier dennoch mit gemischten Gefühlen.

Der erste GP-Einsatz nach der Formel-1-Rückkehr endete für Fernando Alonso früher als erhofft: Der Spanier wurde in der 34. Runde von seinem Team aufgefordert, das Auto an der Box abzustellen. Zu gross waren die technischen Probleme, die den zweifachen Weltmeister quälten – später stellte sich heraus, dass sich das Papier eines Sandwiches in der Bremsbelüftung verfangen hatte. Dies führte dazu, dass die Temperatur des Alpine-Renners in besorgniserregende Höhen kletterte.

Bis zum Ausfall hatte sich der Asturier wacker geschlagen, und entsprechend viel Lob erntete der 32-fache GP-Sieger für sein erstes Rennwochenende nach dem Comeback. Viele Experten und auch Fans freuen sich über die Rückkehr des 39-Jährigen, aber es gibt auch kritische Stimmen, die lieber ein aufstrebendes Talent als den Altmeister im zweiten Alpine-Auto neben Ocon gesehen hätten.

Dazu gehört auch Mark Webber. Der ehemalige Red Bull Racing-Pilot erklärte im Podcast «On the Marbles»: «Da habe ich gemischte Gefühle. Ich habe sehr viel Respekt für Fernando, er ist einer der besten Rennfahrer überhaupt. Was er gegen Michael Schumacher und Lewis Hamilton geschafft hat, ist einfach unglaublich. Er hat ein paar überragende Sachen gezeigt und es gibt nicht viele, die am Rennsonntag besser waren.»

«Aber ich liebe es einfach auch, die Talente in die Formel 1 aufsteigen zu sehen, ich liebe es, mich zu fragen, wo der nächste Max Verstappen oder auch der nächste Charles Leclerc ist. Sie sind auch grossartig für den Sport», fügte der 44-jährige Australier eilends an. «Fernando gehört zu den grossen Namen des Sports, in Spanien ist er unfassbar populär, aber ich würde trozdem gerne sehen, dass unser Sport weiterhin auf die Zukunft achtet und sich darum bemüht, wie schon vor 20 Jahren den nächsten Fernando Alonso zu finden.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi