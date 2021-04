Neuer Zeitplan Imola: Das sind die neuen TV-Zeiten

Die Formel-1-Verantwortlichen haben aus Respekt vor der Beerdigung von Prinz Philip beschlossen, den Imola-Zeitplan anzupassen – und das wirkt sich auch auf das TV-Programm zum Rennwochenende aus.

Am 9. April verstarb Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., im Alter von 99 Jahren. Die Beisetzung des Herzogs von Edinburgh soll acht Tage später stattfinden: Der Trauergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor wird am Samstagnachmittag abgehalten.

Damit während der Zeremonie nicht gefahren wird, haben die Formel-1-Verantwortlichen beschlossen, aus Respekt vor der royalen Beisetzung den Zeitplan für das zweite Rennwochenende in Imola anzupassen. Das Qualifying wurde um eine Stunde auf 14 Uhr vorverlegt, vor dem Start des Abschlusstrainings wird eine Schweigeminute für den verstorbenen Prinzen und langjährigen Präsidenten des «British Racing Drivers Club» eingelegt.

Als Folge der Qualifying-Verschiebung wurde auch der Start des dritten freien Trainings um eine Stunde auf 11 Uhr (MESZ) vorgezogen, und den Regeln entsprechend finden auch die freien Trainings am Freitag früher als Geplant statt – allerdings nicht eine ganze Stunde sondern 30 Minuten.

Demnach starten die GP-Stars am Freitag um 11 Uhr (MESZ) ins Rennwochenende, das zweite freie Training beginnt dann um 14.30 Uhr (MESZ). Somit wird sichergestellt, dass zwischen den beiden Sessions am Freitag mindestens zweieinhalb Stunden liegen und das dritte Training mindestens 19 Stunden nach der 2. Session startet.

Der Startschuss für den GP selbst fällt wie ursprünglich geplant am Sonntag um 15 Uhr (MESZ). Der neue Zeitplan wirkt sich natürlich auch auf das TV-Programm aus. Hier gibt's die angepassten TV-Sendezeiten.

Neuer Zeitplan Imola (alle Zeiten MESZ)

FP1: Freitag, 16, April, 11 Uhr

FP2: Freitag, 16. April, 14.30 Uhr

FP3: Samstag, 17. April, 11 Uhr

Qualifying: Samstag, 17. April, 14 Uhr

Rennen: Sonntag, 18. April, 15 Uhr

