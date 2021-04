Günther Steiner über Mick Schumacher: «Unnötig»

​Haas-Teamchef Günther Steiner spricht über seine beiden jungen Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Der 56jährige Südtiroler sagt, welches Vorgehen er dabei für unnötig hält.

Ein lachendes und ein weinendes Auge beim Haas-Rennstall nach dem WM-Auftakt von Bahrain: Gut war, wie Mick Schumacher sein Auto ins Ziel brachte. Weniger gut war, dass dessen Stallgefährte Nikita Mazepin wegen eines Drehers schon in der ersten Runde ausfiel.

Haas-Teamchef Günther Steiner guckt in den Rückspiegel: «Was die Leistungsfähigkeit des Autos angeht, so wissen wir nun, wo wir stehen. Wir sind nicht überrascht vom mangelnden Speed. Denn wir haben mehrfach betont, dass wir alles auf den Wagen für 2022 setzen und 2021 als Übergangsjahr betrachten.»

«Die Erwartungen für Bahrain waren also nicht besonders hoch. Unsere jungen Fahrer haben grundsätzlich einen guten Job gemacht, selbst wenn es natürlich schade war, dass Nikita schon in der ersten Runde ausschied und das Auto beschädigt wurde. Aber auch hier gilt: Wir sind uns dessen bewusst, dass sich beide Piloten in einer steilen Lernkurve befinden, und dazu gehören auch Fehler.»

Der 56jährige Bozener Steiner will Schumacher und Mazepin möglichst viel auf den Weg geben, «aber zu detailliert gebe ich ihnen auch nicht alles vor, ich will nicht in Mikro-Management verfallen. Die Formel 1 ist ein komplexer Sport, doch ich muss nicht jede Minute meinen Senf hinzugeben. Sie haben ihre Ingenieure, um sich mit der Arbeit zu befassen, ich greife nur dann ein, wenn ich es für notwendig halte. Wir haben bei Haas gute Leute, und ich bilde mir nicht ein, es besser als alle Anderen zu wissen.»



Was das Kräfteverhältnis angeht, so meint Steiner: «Das war genau so, wie ich es nach den Wintertests erwartet hatte. Ich schätze, wir werden die ganze Saison über einen harten Zweikampf um die Spitze erleben zwischen Red Bull Racing und Mercedes.»





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)