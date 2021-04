Wieder Ärger um Nikita Mazepin (Haas): Kein Respekt?

​Wieder gibt es Wirbel um den Russen Nikita Mazepin: Nach weiteren Drehern hat sich der Moskauer Haas-Fahrer mit Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi angelegt. Der Italiener: «Mazepin hat keinen Respekt.»

Immer wieder Ärger um Nikita Mazepin: Auch in Imola ist der junge Russe in Diensten des Haas-Rennstalls durch Dreher und Unfälle aufgefallen, nun legt er sich überdies mit seinen Pistenkollegen an. Erstaunen sollte das die Fans nicht – immer wieder ist es in den Nachwuchsformeln 3 und 2 zu haarigen Situationen zwischen Mazepin und seinen Gegnern gekommen, welche das Eingreifen der Rennkommissare erforderten.

Was also ist in Imola passiert? Es geht um den ersten Qualifikations-Teil, wenn sich zwanzig Fahrer darum balgen, unter die schnellsten Fünfzehn zu kommen. Ungeschriebenes Gesetz unter den Piloten: Man lässt seinen Kollegen so gut es geht Raum, um eine flotte Runde nicht zu behindern.

Darauf pfiff Nikita Mazepin, der in Quali 1 in den Windschatten des Alfa Romeo-Fahrers Antonio Giovinazzi tauchte und den überholte, als ginge es um WM-Punkte. Damit war die Runde des Italieners versaut. Antonio meldete sich sofort am Funk und monierte, was der Russe da eigentlich genau treibe.

Ergebnis: Giovianzzi verpasste den Einzug in Quali 2 um drei Zehntelsekunden und muss sich mit Startplatz 17 begnügen. Bei Mazepin spielte das weniger eine Rolle – er war gut eine halbe Sekunde hinter Mick Schumacher ohnehin chancenloser 19. (Yuki Tsunoda nach Unfall auf Rang 20).

Antonio schimpft: «Fahrer respektieren einander auf der Rennstrecke, aber davon war heute nichts zu sehen. Mazepin hat meine Runde zerstört. Das ist nicht das Verhalten, das ich von einem anderen Piloten erwarte, und ich werde mit ihm sprechen müssen.»



Der Beschuldigte spielt den Unschuldigen: «Es ist nicht ganz einfach, wenn so viele Autos zusammen auf der Bahn sind. Die Strecke ist halt nicht gross genug für alle. Wenn nur noch wenige Sekunden Zeit sind, um die Ziellinie für eine weitere Runde zu kreuzen, dann gibst du entweder Gas oder fährst an die Box. Ich sehe nicht ein, wo hier das Problem sein soll. Ich bin hier, um schnelle Runden zu drehen. Und wir leben alle in der gleichen Welt.»





Qualifikation Imola

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:14,411

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,446

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,498

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:14,740

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,790

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,826

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,875

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:14,898

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:15,210

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:15,199

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,261

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,394

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,593

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:15,593

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:15,974

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,122

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,279

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,797

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)