Ferrari ohne Charles Leclerc? Für kein Geld der Welt

​Vor kurzem hat Charles Leclerc gesagt, dass er seinen Ferrari-Vertrag (bis Ende 2024) vorzeitig verlängern wolle. Nun bekräftigt der Monegasse: «Ich würde Ferrari für kein Geld der Welt verlassen.»

Charles Leclerc bei Ferrari, das musste einfach so kommen. Der Monegasse erinnert sich: «Wie aus Instinkt war das erste Spielzeugauto, das mich interessiert hat, ein Ferrari. Später ist daraus eine Liebe erwachsen. Ferrari verströmt eine besondere Magie, das merkst du, sobald du nach Maranello kommst. Die Menschen dort leben ihre Leidenschaft, und diese Passion heisst Ferrari. Es ist unmöglich, sich diesem Bann zu entziehen.»

Ferrari verblüffte vor Weihnachten 2019 mit der Bestätigung: Fünfjahresvertrag für Charles Leclerc, bis Ende 2024. Im März sagte der GP-Sieger von Belgien und Italien 2019 gegenüber der Repubblica: «Am liebsten würde ich dieses Abkommen schon jetzt vorzeitig verlängern. Ich glaube an Ferrari und an die Menschen, die dort arbeiten.»

Aber was würde passieren, wenn ein anderes Team mit einem besonders appetitlichen Vertragsangebot anklopfen würde? Leclerc im Giornale: «Für kein Geld der Welt würde ich Ferrari verlassen, denn Ferrari ist etwas ganz Besonderes. Geld ist wichtig, aber ich glaube fest an die Pläne von Ferrari, und ich will das mit jenem Rennstall durchziehen, von dem ich schon als Kind geträumt hatte. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann bleibe ich dabei.»

Auf die Frage, womit er am Ende der Saison 2021 happy wäre, meint Charles: «Ich weiss, das wird schwierig – aber wenn ich ein Rennen gewinnen kann. Mir ist klar, dass wir dazu derzeit nicht den Speed haben, aber das muss als Racer mein Ziel sein. Wir sind von Mercedes und Red Bull Racing noch weit weg. Auf einigen Strecken werden wir etwas dichter rankommen, aber unter normalen Umständen wird es nicht reichen. Realistisch ist, sich vor McLaren einzunisten.»





3. Training, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,958

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:15,414

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,515

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,551

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:15,738

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,890

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,908

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,908

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,186

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,228

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,230

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,245

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,253

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,389

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,427

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,448

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,537

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,612

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,803

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,398



2. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,551 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,561

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,629

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,834

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,371

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,411

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,419

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,485

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,513

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,737

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,817

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,823

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,835

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,999

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,092

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,179

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,273

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,281

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,350

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,857





1. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,564 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,605

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,622

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,796

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,888

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:16,888

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:17,457

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:17,489

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,739

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,769

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,866

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,883

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,935

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,984

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,058

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,228

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,360

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,823

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,480

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,781