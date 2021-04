Sebastian Vettel kein Impf-Drängler: «Prinzip-Frage!»

​Der Staat Bahrain hatte in der Zeitspanne zwischen Wintertest und erstem GP-Wochenende Impfungen gegen Corona angeboten. Einige Fahrer machten davon Gebrauch. Sebastian Vettel sagt, wieso er das nicht tat.

Der Coronavirus prägt weiter das Leben, und fast in jedem Land der Welt ist die Situation die gleiche: Viele Menschen wollen sich impfen lassen, aber noch stehen zu wenige Impfdosen zur Verfügung. Vielerorts wird kontrovers darüber diskutiert, wer bevorzugt eine Schutzimpfung erhalten soll. Ein neues Wort ist entstanden: der Impf-Drängler, eine Person, die sich die Impfung verpassen lässt, obschon sie eigentlich noch nicht an der Reihe wäre.

Die Fachkräfte der Formel 1 reisten Anfang März für knapp drei Wochen ins Königreich Bahrain. Auf dem Bahrain International Circuit fanden ab 12. März drei Tage lang die Wintertests statt, am gleichen Ort folgte am 28. März der Formel-1-Saisonauftakt.

Die Gesundheitsbehörden des Landes gaben Ende Februar folgende Erklärung heraus: «Durch den diesjährigen Zeitplan der Königsklasse wird die überwiegende Mehrheit des Formel-1-Trosses rund drei Wochen in Bahrain zu Gast sein. Dies bietet die einmalige Gelegenheit, all diesen Fachkräften einen zusätzlichen Schutz in Form einer Impfung zu bieten. Es handelt sich dabei um den Impfstoff von Pfizer-Biontech, diese Impfung erfolgt kostenlos und ist freiwillig.» Die Zeit reiche aus, um die zum vollständigen Schutz notwendigen zwei Impfdosen zu verabreichen.

Ferrari und AlphaTauri sowie die Firma Pirelli traten daraufhin mit den Gesundheitsbehörden in Italien in Kontakt, um abzuklären, ob dieses Vorgehen in Ordnung sei. Offenbar gab es keine Einwände. In Bahrain zu impfen, das bedeutete, dass in Italien andere Menschen die Möglichkeit erhielten, sich schützen zu lassen. Auch in der Öffentlichkeit wurden die Teams nicht als Impf-Drängler dargestellt, sondern als Unternehmen, welche eine Möglichkeit wahrnehmen, ihre Angestellten zu schützen.



Einige Fahrer nahmen das Angebot in Bahrain danken an: Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Pierre Gasly.



Einer, der das nicht tat: Sebastian Vettel. Der vierfache Formel-1-Champion gegenüber RTL: «Natürlich will ich mich impfen lassen, aber nicht jetzt. Das sehe ich als eine Frage des Prinzips. Ich habe bewusst darauf verzichtet, weil ich eben noch nicht an der Reihe bin.»



«Es ist für mich fraglich, ob mein Impfstoff, den ich nicht benutzt habe, jemandem, der eher dran sein sollte, zugutekommt. Aber nochmals – es geht ums Prinzip. Es gibt viele Leute, die sich impfen lassen wollen. Viele warten. Jüngere Leute sind nicht so sehr im Risiko wie ältere. Ich werde mich impfen lassen, aber erst dann, wenn ich dran bin.»





2. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,551 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,561

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,629

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,834

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,371

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,411

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,419

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,485

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,513

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,737

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,817

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,823

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,835

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,999

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,092

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,179

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,273

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,281

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,350

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,857





1. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,564 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,605

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,622

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,796

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,888

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:16,888

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:17,457

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:17,489

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,739

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,769

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,866

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,883

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,935

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,984

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,058

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,228

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,360

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,823

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,480

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,781