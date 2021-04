Max Verstappen nach Rang 3: «Ich bin kein Roboter»

​Der Niederländer Max Verstappen weiss genau: Mit einer fehlerfreien Runde hätte er sich die Imola-Pole krallen müssen. «Meine Runden waren schäbig, aber das kann passieren – letztlich bin ich kein Roboter.»

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton spürte den heissen Atem der Red Bull Racing-Fahrer in diesem Abschlusstraining von Imola. Der Brite hatte die Pole erobert mit einer Bestzeit von 1:14,411 min. Sergio Pérez war nur um 35 Tausendstel langsamer als der Brite, Max Verstappens Rückstand – 87 Tausendstelsekunden.

Danach meinte Max: «Meine Runden waren schäbig, aber das kann passieren – letztlich bin ich kein Roboter. Ich weiss gar nicht mehr, wann ich letztmals in einer Qualifikation so unsauber gefahren bin. Bei meinem letzten Versuch geriet ich in Kurve 3 von der Bahn. Ich weiss ja, dass Honda ausgezeichnete Rasenmäher baut, aber so war das vermutlich nicht gemeint.»



Verstappen gibt zu: «Ich ärgere mich ein wenig über mich selber, weil ich weiss, dass mehr drin gewesen wäre.»



«Was hingegen gut ist: Unser Tempo stimmt, wir liegen in unmittelbarer Nähe von Hamilton, und wir haben zwei Autos da vorne mit allen strategischen Möglichkeiten – denn Sergio und ich fahren mit unterschiedlichen Reifenmischungen los.»

«Ich hatte wegen des technischen Problems keine Möglichkeit für lange Dauerläufe, aber bei Pérez haben wir gesehen: Auch im Renntrimm sind wir gut bei der Musik. Die einzigen Bedenken, die ich für den Grand Prix habe – Überholen ist hier eine knifflige Sache.»

Zum Gegner Mercedes sagt Max: «Es ist schwer zu sagen, ob sie die Lücke geschlossen haben. Aber es ist von freiem Auge ersichtlich, dass ihr Wagen besser liegt als in Bahrain.»

«Und dann müssen wir beachten, was das Wetter macht. Regen ist angesagt. Ungeachtet der Pistenverhältnisse wage ich zu behaupten – das wird eine knappe Kiste. Das Ziel bleibt immer das Gleiche: Wir wollen Mercedes das Leben so schwer als möglich machen und im Idealfall gewinnen.»





Qualifikation Imola

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:14,411

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,446

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,498

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:14,740

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,790

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,826

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,875

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:14,898

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:15,210

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:15,199

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,261

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,394

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,593

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:15,593

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:15,974

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,122

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,279

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,797

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)