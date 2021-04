Helmut Marko: «Wirklich tolle Runde von Sergio Pérez»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko gesteht nach der zweitschnellsten Quali-Runde von Sergio Pérez in Imola: «Seine Qualifying-Performance hier ist wirklich überraschend.»

Die Imola-Pole sicherte sich zwar Bahrain-Sieger Lewis Hamilton im Mercedes. Dennoch hatte auch das Red Bull Racing Team Grund zur Freude, denn gleich hinter dem Titelverteidiger reihten sich Sergio Pérez und Max Verstappen ein. Der Mexikaner, der als einziger in der Top-4-Gruppe auf den weichen Reifen ins zweite Kräftemessen der Saison starten wird, war knapp fünf Hundertstel schneller unterwegs als sein Teamkollege – und überraschte damit nicht nur die Beobachter.

Auch in den eigenen Reihen gab es einige hochgezogene Augenbrauen für die Leistung des 31-Jährigen aus Guadalajara. So räumte etwa Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko im ORF-Interview unumwunden ein: «Seine Qualifying-Performance hier ist wirklich überraschend. Dass er im Rennen schnell ist, haben wir gewusst, das hat er auch schon in Bahrain bewiesen. Aber diese Steigerung kam etwas unerwartet, aber umso erfreulicher ist sie.»

Mit Blick auf Max Verstappen hielt der Grazer fest: «Im ersten Run stand Lance Stroll dem Max im ersten Sektor im Weg. Da hat er die Zehntel auf Hamilton verloren. Beim zweien Versuch hatte er zwei kleine Schnitzer drin, und das war’s dann.» Und er fügte eilends an: «Aber das wirklich Erfreuliche ist, dass Pérez eine wirklich tolle Runde gedreht hat.»

Angesichts der geringen Abstände zwischen den Rundenzeiten der Spitzenreiter bleibt Marko bei seiner Rennprognose vorsichtig. «Es war sehr eng, und ich denke, im Rennen wird es genauso eng werden. Nur dass wir diesmal den Vorteil haben, mit zwei Autos vorne zu stehen, denn Valtteri Bottas ist doch etwas weiter hinten. Schauen wir mal, wir haben auf jeden Fall ein paar strategische Möglichkeiten.»

Qualifying, Imola

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:14,411

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,446

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:14,498

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:14,740

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,790

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,826

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,875

08. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:14,898

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:15,210

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:15,199

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,261

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,394

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:15,593

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:15,593

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:15,974

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,122

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,279

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:16,797

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, ohne Zeit (Unfall)