Toto Wolff (Mercedes): «Erwarten engen Kampf»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff weiss, dass sich das Blatt in der Formel 1 schnell wenden kann. Vor dem dritten Rennwochenende der Saison in Portugal zählt er die Hauptgegner seiner Mannschaft auf.

In Imola kam Mercedes mit einem blauen Auge davon. Den Sieg schnappte sich zwar Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der mit 22 Sekunden Vorsprung ins Ziel kam. Hinter dem Niederländer kreuzte aber Polesetter Lewis Hamilton die Ziellinie – obwohl er sich bereits früh einen Frontflügel-Schaden zugezogen hatte und zur Rennmitte von der Piste gerutscht war.

Doch weil sein Teamkollege Valtteri Bottas von George Russell abgeräumt wurde, konnte der Titelverteidiger seinen Frontflügel ohne Zeitverlust auswechseln lassen und sich zurückrunden, denn das Rennen wurde nach dem Highspeed-Crash unterbrochen. Hamilton, der auf den neunten Platz zurückgefallen war, kämpfte sich bis auf den zweiten Platz nach vorn und drehte dabei auch noch die schnellste Rennrunde.

Der dafür einkassierte Extra-Punkt erlaubte es ihm, die WM-Führung zu verteidigen. Auch in der Team-Wertung steht Mercedes weiterhin an der Spitze, denn Hauptgegner Red Bull Racing konnte auch nur mit einem Auto in die Punkte fahren, Teamneuling Sergio Pérez kam als Zwölfter ins Ziel und rücke noch einen Rang nach vorne, weil Kimi Räikkönen nach dem Rennen eine Zeitstrafe von 30 Sekunden kassierte.

«Imola war ein verrücktes Rennen und genau die Art von Grand Prix, an die wir uns noch lange erinnern werden: Es gab so viele Höhen und Tiefen und auch einige Momente, in denen es sich anfühlte, als ob wir überhaupt keine Punkte holen würden. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, angefangen von Valtteris furchterregendem Unfall bis zum Nervenkitzel bei der Aufholjagd von Lewis», erklärt Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff rückblickend.

«Nach diesem Rennen weiterhin beide WM-Wertungen anzuführen, fühlt sich fast wie ein Freifahrtschein an, weil unsere Gegner nicht das Maximum aus der Chance herausgeholt haben, die wir ihnen geboten haben», fügt der Wiener spitz an. Er weiss aber auch: «Gleichzeitig ist es ein Beleg dafür, welch grosse Herausforderung uns in dieser Saison erwartet und wie schnell sich das Blatt in der Formel 1 wenden kann.»

Deshalb bleibt Wolff mit Blick auf das dritte Kräftemessen auch vorsichtig. Er kennt die Tücken der portugiesischen Piste: «Im vergangenen Jahr sind wir zum ersten Mal in Portimão gefahren. Es ist eine aufregende Strecke mit vielen Höhenunterschieden, die 2020 für spannendes Racing gesorgt hat. Zudem haben wir im Qualifying sowie auf den ersten Runden im Rennen gesehen, dass es nicht einfach ist, die Reifen zum Arbeiten zu bekommen. Die Strecke ist immer noch für alle relativ neu, was für ein interessantes Wochenende spricht, bei dem wir noch viel lernen müssen.»

«Wir erwarten erneut einen engen Kampf mit Red Bull Racing, aber auch McLaren und Ferrari könnten eine Rolle spielen. Warten wir ab, wie es sich in Portugal entwickelt», erklärt der 49-jährige Österreicher.

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0