Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Das ist unerwartet»

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in Portugal zwar seine 100. Pole-Position verpasst, aber der Engländer ist dennoch zufrieden: «Beide Mercedes in der ersten Startreihe – das ist unerwartet.»

Es hätte die grosse Jubelstunde von Lewis Hamilton werden sollen, mit der unfassbaren Marke der 100. Pole-Position für den siebenfachen Weltmeister, aber Valtteri Bottas hatte andere Pläne. Der Finne fuhr den Hauch von sieben Tausendstelsekunden schneller, damit war Hamilton auf Startplatz 2 verbannt.

Lewis Hamilton wirkte überhaupt nicht geknickt, was vor allem damit zusammenhängt, dass die erste Startreihe von Mercedes-Benz besetzt wird und Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda auf Rang 3 gedrängt wurde.

Hamilton nach dem Abschlusstraining im Autódromo Internacional do Algarve bei Portimão: «Zunächst herzliche Gratulation an Valtteri, er hat heute einen feinen Job gemacht. Beide Autos in der ersten Reihe, das ist unerwartet, damit dürfen wir sehr zufrieden sein.»

«Meine Runde war nicht perfekt, aber sie war okay. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir bislang hier gezeigt haben. Wir machen Fortschritte, und das ist ein weiteres Beweis dafür, dass wir nie nachlassen.»



Hamilton fuhr im zweiten Quali-Segment eine fabelhafte Bestzeit von 1:17,968 min, auf mittelharten Reifen, aber zum Schluss erreichte er auf weichen Pirelli nur 1:18,348 min. Wie kann das sein? Hamilton: «Generell liegt es nicht daran, dass wir in diesem Jahr mit anderer Konstruktion und anderen Mischugen fahren, das Reifen-Management war hier schon vor einem Jahr knifflig, mit einem besseren Fahrgefühl auf dem weichen Reifen.»



«Es ist einfach so, dass das ideale Wirkungsfenster der Reifen hier überaus schmal ist. Meine Runde in Quali 2 war ausgezeichnet, gewiss meine beste in diesem Training, die letzte war halt nicht mehr so gut.»



«Es gibt sehr viele Faktoren, die beeinflussen, ob dir eine gute Runde gelingt oder nicht: Umgebungs-Temperatur, Windböen, da kannst du Glück oder Unglück haben, mit Wind, der dir hilft oder der dich aushebelt.»





Abschlusstraining Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,348

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,355

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,746

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,890

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,039

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,042

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,116

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,306

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,375

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,659

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,109

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,216

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,463

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,812

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,839

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,913

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,285

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,912