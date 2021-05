Max Verstappen (3.): «Das kostete viel Rundenzeit»

Max Verstappen muss sich in Portugal mit dem dritten Startplatz begnügen

Fast vier Zehntel fehlten Max Verstappen im Qualifying in Portugal auf die Pole-Zeit von Valtteri Bottas. Sein letzter schneller Q3-Versuch fiel nicht störungsfrei aus.

Valtteri Bottas sicherte sich im Qualifying zum Portugal-GP die Pole-Position, der Finne blieb sieben Tausendstel schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton und erklärte zufrieden: «Es fühlt sich super an, denn mir scheint, es ist schon eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal ein so gutes Qualifying gehabt habe.»

«In den ersten beiden Abschlusstrainings in Bahrain und Imola war einer meiner Schwachpunkte, dass ich die Reifen nicht ins Arbeitsfenster bringen konnte. Aber wir haben hart daran gearbeitet und es ist schön, dass sich diese harte Arbeit auszahlt und wir eine gute Ausgangslage für morgen haben», fügte Bottas an.

«Das war ein super Job von Valtteri und vom ganzen Team», lobte auch Hamilton, der betonte: «Wir hätten sicherlich nicht gedacht, dass wir an diesem Wochenende mit beiden Autos in der ersten Startreihe stehen würden, damit müssen wir glücklich sein. Aber natürlich darfst du nie zufrieden sein, du musst immer weiter pushen. Aber ich bin happy mit den Fortschritten, die wir erzielen konnten und der Arbeit, die wir machen.»

Nicht zufrieden war Max Verstappen, dem die erste schnelle Q3-Runde gestrichen wurde, weil er in er vierten Kurve die Streckengrenze missachtet hatte. Der Red Bull Racing-Star erklärte: «Das Qualifying war sehr knifflig, im letzten Sektor hatte ich ein Auto vor mir, das mich in den letzten paar Kurven störte, vor allem, weil ich so wenig Grip hatte. Das kostete mich viel Rundenzeit, aber es ist, wie es ist.»

Qualifying Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,348 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,355

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,746

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,890

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,039

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,042

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,116

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,306

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,375

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,659

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,109

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,216

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,463

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,812

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,839

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,913

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,285

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,452

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,912