Das Beste als F1-Fahrer? Yuki Tsunoda: Das gute Essen

Yuki Tsunoda ist 2021 Formel-1-Rookie, hat aber bereits einen großen Vorteil ausgemacht, dass er es in die Motorsport-Königsklasse geschafft hat: Das Essen ist gut und abwechslungsreich.

Yuki Tsunoda musste lange überlegen. Die Frage war von einem Fan gestellt worden: Was ist das Beste daran, ein Formel-1-Fahrer zu sein? «Man kann das schnellste Auto der Welt fahren», sagte der Alpha-Tauri-Pilot, kurz und knapp.

Wesentlich gesprächiger war er beim zweiten großen Vorteil, ein Fahrer in der Motorsport-Königsklasse zu sein: «Es gibt gutes Essen, das mag ich wirklich, ich genieße es sehr», sagte er und brachte damit seinen PK-Partner Max Verstappen zum Lachen.

«Ich habe das Gefühl, wenn ich so viel essen würde wie du, könnte man mich durch das Fahrerlager rollen», scherzte Red-Bull-Racing-Star Verstappen.

Doch Tsunoda verriet freimütig, dass er auch die Abwechslung schätzt, schließlich gibt es bei Honda in der Hospitality andere Dinge zu essen als bei AlphaTauri zum Beispiel. «Und das alles an einem Tag, das ist das Beste an der Formel 1.»

Die Kehrseite ist bei ihm aktuell das Sportliche, denn zuletzt lief es für ihn nicht nach Plan, er leistete sich zwei schwache Rennen. «Portugal und Imola waren schwierig. Das Auto war schnell, aber ich habe es wirklich schlecht gemacht. Ich lerne immer noch, und in diesen beiden Rennen sehr viel. Ich kontrolliere das Auto immer noch nicht gut, für mich ist es daher immer noch eine Lernkurve», sagte er.

Er ist mit der bisherigen Saison nicht zufrieden. «Die Erwartungen waren höher. Positiv gesehen, habe ich die Fehler jetzt schon gemacht, also kann ich daraus jetzt schon lernen», sagte er.

Dass er die Strecke in Barcelona kennt, mache «keinen großen Unterschied, nach dem ersten Training hat man sich an die Strecke gewöhnt. Der Ansatz ist anders, der Weg vom ersten Training zum dritten läuft einfacher, man ist schneller bei 100 Prozent.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0