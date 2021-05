Schumacher verrät: Deshalb hat sich Haas verbessert

Mick Schumacher hat für das vergangene Rennen in Portugal jede Menge Lob kassiert. Er verrät, wie sich Haas verbessern konnte ohne das Auto weiterzuentwickeln.

Nach einem guten Auftritt beim letzten Rennen in Portugal verkündete Mick Schumacher stolz: Haas macht große Schritte nach vorne. Und das, obwohl der Rennstall nicht wie andere große Updates an den Start bringt.

Da stellt sich spontan die Frage: Da Haas die Weiterentwicklung eingestellt hat, um sich vor allem auch auf 2022 zu konzentrieren - was sind die Gründe dafür, dass man sich trotzdem verbessern konnte?

Wir haben Mick im Rahmen der Pressekonferenz zum Rennwochenende in Barcelona gefragt.

«Das kommt zum Teil durch mich, aber auch durch die Kommunikation, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir sind viel aggressiver, was zum Beispiel das Finden des Limits beim Setup angeht. So machen wir die Schritte nach vorne und die können wir auch klar in den Zahlen sehen», verriet Mick.

Das Rennen in Portugal hat ihm auf jeden Fall mehr Vertrauen gegeben, gibt er zu. «Das ist unser Ziel: Wir wollen Williams schlagen. Das Problem: Ihr Speed auf den Geraden ist sehr hoch, weshalb es schwierig ist, an ihnen vorbeizukommen», sagte er.

Das Mittel: «Wir müssen sie zu Fehlern zwingen.» In Portugal hat das geklappt, nach einem Patzer von Nicholas Latifi konnte Mick vorbeiziehen.

Sein bestes Rennen bislang? «Ja, wahrscheinlich. Wir hatten ein sauberes Rennen, was immer gut ist, wir hatten keinen Fehler drin. Wir hätten mehr zeigen können, leider sind wir nicht früher an Nicholas vorbeigekommen.»

Nun geht es auf eine Strecke, die er bereits kennt. Einen Vorteil sieht er da aber nicht unbedingt. «Jedes Team hat eine Unmenge an Daten von dieser Strecke. Wir müssen sehen, wie das erste Training läuft und dann weitersehen. Ich freue mich auf das Rennwochenende.»

