Spanien-GP im Fernsehen: Dieses Mal ist alles anders

​Die Formel-1-Rennställe kennen keine Strecke so gut wie den Circuit de Barcelona-Catalunya. Aber 2021 ist alles etwas anders, denn die Wintertests fanden in Bahrain statt, nicht in Katalonien.

In der Regel ist der Circuit de Barcelona-Catalunya für die GP-Teams vertrautes Gelände: Seit Jahren finden in Katalonien Wintertests statt, und die Rennställe reisen mit reichlich Daten zum GP-Wochenende, böse Überraschungen gibt’s da selten.

Aber in der GP-Saison 2021 ist alles ein wenig anders: Denn die Wintertests haben nicht in Spanien stattgefunden, sondern auf dem Bahrain International Circuit. Mit den 2021er Rennwagen ist die Strecke ausserhalb von Barcelona also Neuland. Ausnahmen: Alfa Romeo und Williams nutzten einen Filmtag auf dieser Strecke zum ersten Funktionstest ihrer diesjährigen Rennwagen.

Darüber hinaus ist die Trainingszeit am Freitag um ein Drittel gekürzt worden, von 90 Minuten auf eine Stunde. Das erschwerte die Arbeit zusätzlich. Wenn am Freitag um 11.30 Uhr also das erste Training beginnt, werden wir reichlich Autos auf der Bahn erleben.



Wie sich das weitere GP-Wochenende dann entwickelt, sehen die meisten Fans in der guten Stube oder online unterwegs. Wir haben für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.





Spanien-GP im Fernsehen

Freitag, 7. Mai

06.30 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

07.00 Uhr: Sky Sports F1 – GP Portugal

09.00 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

09.30 Uhr: Sky Sports F1 – Warm-Up

10.55 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

11.15 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 Uhr: 1. Training

12.45 Uhr: Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

13.00 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.15 Uhr: Sky Sports F1 – The Switch (Rossi und Hamilton)

14.45 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 Uhr: 2. Training

16.15 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.15 Uhr: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

21.00 Uhr: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

23.00 Uhr: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung



Samstag, 8. Mai

06.00 Uhr: Sky Sports F1 – Inside Tracks: Brasilien 2019

06.30 Uhr: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

08.00 Uhr: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sports F1 – Ayrton Senna: 10 Jahre Brillianz

11.30 Uhr: Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

11.45 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 Uhr: 3. Training

13.15 Uhr: Sky Sports F1 – Bilder der Saison 2020

13.30 Uhr: Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

14.30 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Uhr: Qualifying

17.40 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.45 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Barcelona 2001

21.00 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

21.45 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 9. Mai

07.45 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

08.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Barcelona 2002

10.00 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

13.00 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

13.30 Uhr: Sky Sports F1 – Vorberichte

13.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.00 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen

14.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: Grosser Preis von Spanien

16.45 Uhr: Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

16.45 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

17.30 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 Uhr: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.00 Uhr: Sky Sports F1 – Der Aufstieg von Lewis Hamilton

20.30 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen kompakt

22.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung