Micks Erfolgsgeheimnis: Der Schumacher-Flüsterer

Gary Gannon ist Mick Schumachers Mann im Ohr: Der US-Amerikaner ist der Renningenieur des 22-Jährigen und mit ein Grund für die guten Leistungen des Rookies.

Im Haas-Team gibt es eine Person, der Mick Schumacher zu 100 Prozent vertrauen muss. Da muss die Chemie stimmen, das Verhältnis sollte offen und ehrlich sein. Denn Gary Gannon arbeitet eng mit dem 22-Jährigen zusammen: Der US-Amerikaner ist Schumachers Renningenieur.

Und damit kommunikativ für so ziemlich alles zuständig, was Schumacher betrifft. Die Kommunikation der beiden ist entscheidend, weil er als Renningenieur den Informationsfluss zwischen Fahrer, Ingenieuren und Mechanikern koordinieren muss. Wie Gannon das macht, welche Prioritäten er setzt, welchen Ton er trifft, kann entscheidend für ein Rennen sein.

In Imola zeigte sich das sehr deutlich bei Micks Crash während der Safety-Car-Phase. «Wir sind immer noch okay, wir haben nichts verloren, nur ein paar Positionen. Alles ist gut», redete Gannon auf Schumacher ein. Auch in der Folge versuchte Gannon immer wieder, den 22-Jährigen zu beruhigen.

Zum Beispiel, als Schumacher nach dem Unfall ohne Frontflügel in die Box musste: «Nimm dir deine Zeit, es gibt keinen Grund zur Hektik. Du bekommst einen neuen Frontflügel und frische Reifen. Fahr' langsam», sagte Gannon.

Von Vorteil ist, dass beide schnell eine Wellenlänge gefunden haben. «Gary ist großartig. Wir arbeiten sehr offen und eng zusammen, was nicht unbedingt üblich ist. Wir haben eine Basis, die sehr gut ist und auf die wir aufbauen können», sagte Schumacher vor dem vierten Saisonrennen in Barcelona.

Dass Schumacher zuletzt viel Lob für seine Rennen erhielt, liegt auch an Gannon. «Meine Performance liegt auch an ihm, er beeinflusst sie positiv. Er beruhigt mich in Momenten, in denen ich es brauche. Deshalb waren wir in der Lage, auf einem sehr hohen Level zu performen.»

