Ferrari-Junior Mick Schumacher: «Das war knifflig»

​Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher im freien Training zum Spanien-GP – der Haas-Fahrer schlägt seinen Stallgefährten Nikita Mazepin und sagt: «Wir auf den Geraden schnell, aber in den Kurven zu langsam.»

Der Trend der Haas-Fahrer geht weiter wie gewohnt: Nikita Mazepin zeigte wieder einmal einen Dreher, Mick Schumacher war ein weiteres Mal der schnellere Mann – auch wenn es nur um die goldene Ananas ging, wie Micks Vater Michael Schumacher zu sagen pflegte, wenn keine Siegerpokale verteilt wurden.

Schumacher und Mazepin leisteten am Freitagmorgen mit den harten Pirelli-Reifen Basisarbeit, dann durften sie auf den weichen Walzen ausrücken (Mick 18., Nikita Letzter). Zum Schluss der ersten sechzig Trainingminuten fuhren der Deutsche und der Russe Volltanktests auf verschiedenen Reifenmischungen. Im zweiten Training wurden mittelharte Pirelli ausprobiert, es folgten Quali-Simulationen, zum Schluss nochmals Dauerläufe.

Zwischenbilanz des Ferrari-Zöglings Mick Schumacher: «Das war so weit in Ordnung. Wir haben einen Haufen gelernt, das wollen wir am Samstag umsetzen. Ich finde es knifflig, den harten Reifen zum Arbeiten zu bringen, aber das geht wohl allen Piloten so.»

«Wir waren auf den Geraden recht flott unterwegs, doch es mangelt an Abtrieb in den Kurven. Das ist nun mal das Paket, das wir haben, also versuchen wir daraus das Beste zu machen.»



Haas-Teamchef Günther Steiner: «Die Haftung vor allem auf dem harten Reifen war schlecht, daher der Dreher von Nikita, was seinem Vertrauen ins Auto nicht geholfen hat. Wir machen weiter Fortschritte, wenn es darum geht, das Beste aus dem Wagen zu schöpfen, auch wenn sich das in der Zeitenliste heute nicht bemerkbar gemacht hat. Gut ist: 100 Runden ohne mechanische Schwierigkeiten. Jetzt wollen wir am Samstagmorgen noch etwas zusätzlichen Speed finden.»





2. Training, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,170 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,309

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,335

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,466

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,518

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,593

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,619

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,674

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,785

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,918

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,947

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,092

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,122

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,134

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,195

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,213

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,046

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,326

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,753





1. Training, Barcelona

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,504 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,537

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,627

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,944

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,996

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:19,020

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,062

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,234

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,349

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,429

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,669

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,681

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,694

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,732

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:19,950

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,270

17. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,700

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,766

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,887

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,976