Spanien-GP im Fernsehen: Mercedes will noch nachlegen

Obwohl die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas am Trainingsfreitag in Bahrain das Tempo vorgaben, mahnt Ingenieur Andrew Shovlin: «Wir nehmen an, dass wir noch nachlegen müssen.»

Der Auftakt ins vierte Kräftemessen der Saison auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya verlief für Mercedes besser als erwartet. Die Weltmeister-Truppe hatte mit mehr Problemen gerechnet, doch Lewis Hamilton und Valtteri Bottas kamen mit den Reifen und dem Fahrverhalten des Mercedes gut zurecht.

Bottas stellte im ersten Training die Bestzeit auf, Lewis Hamilton drehte am Nachmittag die schnellste Runde des Tages. Insgesamt 110 Runden schaffte das Duo am ersten Tag in Barcelona. Damit war auch Ingenieur Andrew Shovlin zufrieden. «Wir konnten heute viel Gutes erledigen. Beide Fahrer hatten eine ordentliche Balance und wir befinden uns auf allen Mischungen in einer guten Lage», fasste er nach der zweiten Session zusammen.

«Vor dem Wochenende hatten wir Bedenken, dass es an der Hinterachse zu Überhitzungsproblemen kommen könnte», bestätigte der Brite die Befürchtungen der Weltmeister-Truppe vor dem Start des Rennwochenendes. «Aber das haben wir offenbar unter Kontrolle, selbst bei den wärmeren Temperaturen am Nachmittag.»

«Es liegt aber noch Arbeit vor uns, um mit weniger Sprit an Bord das Optimum aus den Reifen herauszuholen. In diesem Bereich konnten wir noch nicht so viel Zeit finden wie einige andere», mahnte Shovlin ausserdem. «Aber wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können», tröstete er sich, und betonte: «Der Verkehr war schwierig. Die Runde ist kurz und es sieht so aus, als ob Red Bull Racing davon mehr betroffen war als wir. Deshalb nehmen wir an, dass ihr Tempo sehr nah dran sein wird und wir noch mehr nachlegen müssen.»

Ob das Mercedes gelingt und wieder ein Sternfahrer von der Pole ins Rennen starten darf, wird sich heute im Qualifying zeigen. Wer nichts von der Zeitenjagd verpassen will, findet hier die TV-Zeiten zum vierten Rennwochenende der Saison.

